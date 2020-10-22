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ITglobal.com обновила инфраструктуру компании «Интерлизинг»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Специалисты ITglobal.com выполнили ряд работ по модернизации клиентской сетевой инфраструктуры компании «Интерлизинг». В рамках нового соглашения ITglobal.com поставили межсетевые экраны и коммутаторы Juniper для центрального и региональных офисов «Интерлизинга».

Изучив ежедневные бизнес-задачи клиента, специалисты ITglobal.com подобрали варианты решений, которые полностью соответствовали потребностям заказчика. Акцент в обновленной инфраструктуре был сделан на повышение производительности и отказоустойчивости сети. Сопутствующей задачей был выбор актуального оборудования, которое не пришлось бы менять или модернизировать через два года.

«Специфика деятельности компании “Интерлизинг” включает в себя работу с филиальной сетью по всей стране, поэтому на новом этапе развития организации очевидно потребовалось более производительное оборудование, которое позволит модернизировать инфраструктуру таким образом, чтобы обеспечить высокую степень отказоустойчивости всей сети», - сказал Василий Белов, заместитель директора ITglobal.com.

Juniper исповедуют в каждой своей технологии или решении один принцип — простота использования, поэтому оборудование идеально подходит для поддержки в компаниях, которые напрямую не связаны со сферой ИТ, а имеют только соответствующий отдел специалистов.

За годы использования оборудования Juniper прошлого поколения компания «Интерлизинг» накопила высокий уровень компетенции, чтобы самостоятельно поддерживать инфраструктуру.

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