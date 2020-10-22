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Aggregion представила совместную защиту данных с помощью облака G-Core Labs

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Aggregion подключилась к публичному облаку G-Core Labs, расположенному в важных для Aggregion юрисдикциях и поддерживающему технологию защищенной работы Intel Software Guard Extensions (Intel SGX). Интеграция SGX с облаком G-Core Labs была реализована с помощью программного обеспечения компании Scontain.

Программные решения Aggregion позволяют различным компаниям, будь то сети ритейла, телеком-операторы, банки, страховые компании, IT-корпорации или маркетинговые агентства, организовать защищённую и эффективную совместную работу с массивами обезличенных данных о покупках и характеристиках аудиторий. Благодаря достигаемому синергетическому эффекту партнёры, совместно работающие на платформе Aggregion (например, банк и ритейлер), оптимизируют кросс-канальные рекламные кампании, продвигают продукты и услуги друг друга на целевые аудитории, управляют лояльностью клиентов, организуют различные партнерские программы.

Так, например, сеть «Магнит» в партнерстве с Aggregion и при участии крупнейших российских медийных агентств создала открытую платформу по управлению цифровым маркетингом. Решение позволяет детально конструировать целевой «портрет» клиента, точно таргетировать цифровую рекламу и замерять её эффективность, исходя из покупок клиентов. Благодаря платформе «Магнит» на 20-30% сократил затраты, связанные с цифровым размещением, а продажи товаров и проектов, продвигаемых через систему, выросли в среднем на 1-2%.

«Интерес к решениям Aggregion растёт, и со стороны целого ряда действующих и потенциальных клиентов мы наблюдаем запрос на физическое расположение облака там, где осуществляется работа сервисов Aggregion, в пределах определённых юрисдикций. G-Core Labs работает во всех важных для нас регионах, в т.ч. в США, Евросоюзе и России. Кроме этого, нашим клиентам необходимы возможности оперативного разворачивания и масштабирования решения, поддержки технологий защищенной обработки данных, поэтому мы и выбрали компанию в качестве нашего облачного партнёра», - сказал Нукри Башарули, CEO компании Aggregion.

«Мы рады сотрудничеству с Aggregion и хорошо понимаем требования к защите чувствительных данных, предъявляемые нашему партнёру его клиентами из финансового сектора, ритейла, телекома, медиа-индустрии и других отраслей. Именно для таких случаев мы и запустили в нашем публичном облаке поддержку стандарта шифрования Intel SGX. Решение обеспечивает аппаратное шифрование памяти, которое изолирует нуждающиеся в защите код и данные приложения, формируя т.н. анклавы, проникнуть в которые без разрешения их владельца нельзя даже с помощью процессов и программного обеспечения, выполняющихся на более привилегированных уровнях, включая операционные системы и гипервизоры», - отметил Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs.

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