УГПС республики Марий Эл переходит на ОС Astra Linux

ГК Astra Linux, и «Автограф» сообщили об успешно идущей миграции ИТ-инфраструктуры Республиканского государственного казенного учреждения «Управление Государственной противопожарной службы Республики Марий Эл» на операционную систему общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел».

Проект реализуется в рамках национальной программы импортозамещения. На сегодня в республике Марий Эл этот процесс находится на начальном этапе, и Управление Государственной противопожарной службы стало одной из первых организаций, начавших перевод своей ИТ-инфраструктуры на российские продукты.

В ходе работ, которые ведут специалисты компании «Автограф», требуется установить на автоматизированные рабочие места новую операционную систему и сохранить всю необходимую сотрудникам функциональность. Одной из важнейших задач стало обеспечение безотказного и корректного функционирования специализированных программных решений, которые применяет в ежедневной работе персонал управления. Процесс миграции выстраивается таким образом, чтобы все пользователи могли выполнять свои обязанности в обычном режиме — без потери работоспособности, даже кратковременной. Также нужно наладить электронный документооборот и настроить периферийное оборудование.

Приступив к работе по проекту в июне 2020 г., сотрудники компании «Автограф» при консультационной поддержке специалистов ГК Astra Linux уже перевели часть рабочих мест организации заказчика на отечественную платформу и успешно разрешили ряд нестандартных ситуаций, с которыми им пришлось столкнуться. Программное обеспечение, которым пользуется заказчик, изначально было разработано для применения в среде операционных систем семейства Windows, и обеспечение его корректной работы под управлением Astra Linux Common Edition стало одной из ключевых задач. Кроме того, до начала миграции системные администраторы управления специализировались на обслуживании инфраструктур на базе продукции Microsoft, и у них отсутствовал опыт работы с Linux-подобными решениями.

Экспертам удалось обеспечить плавный переход на ОС Astra Linux в фоновом режиме с полным сохранением работоспособности рабочих мест благодаря применению уже отработанного алгоритма автоматической миграции. С помощью встроенных в ОС Astra Linux Common Edition средств управления виртуализацией специалисты развернули виртуальную среду, где часть АРМ перевели на отечественную ОС, в то время как остальные ПК могли продолжать работу под Windows. Это позволило, не останавливая процессы, настроить и адаптировать для работы в обновленной ИТ-системе специализированное ПО, наладить электронный документооборот и назначить корректные права доступа пользователей и механизм их аутентификации.

В ИТ-инфраструктуру Управления Государственной противопожарной службы входят более 40 АРМ, и на сегодня часть ПК уже безотказно функционирует под управлением ОС Astra Linux. Процесс миграции не повлиял на их работоспособность, необходимая сотрудникам функциональность доступна в полном объеме. Системные администраторы и пользователи прошли обучение работе с российскими продуктами и получили доступ к базе знаний Astra Linux, а также методические материалы, которые помогут им в дальнейшем оперативно решать все возможные вопросы. Продолжение миграции запланировано на 2021 г.

«Операционную систему, которая станет платформой для новой ИТ-инфраструктуры, выбирали по итогам открытого конкурса. Рассмотрев несколько вариантов, остановились на релизе «Орел» благодаря удобному интерфейсу. Пользователи и администраторы заказчика работали только с Windows, и было очень важно, чтобы смена ОС и переобучение персонала не повлияли на непрерывность его работы. В Astra Linux реализованы все необходимые сотрудникам возможности. На то, чтобы настроить или использовать ту или иную опцию, требуется минимум времени. Все интуитивно понятно», — сказал менеджер по работе с корпоративными клиентами компании «Автограф» Денис Царегородцев.

«Вокруг ОС Astra Linux сформировалась своя мифология: многие думают, что едва ли не единственное наше преимущество — безопасность, хотя на самом деле это не так. Помимо уникальных и действенных СЗИ, мы создали графическую среду, которую активно продолжаем улучшать и дорабатывать, в которой легко разобраться и найти необходимый в работе функционал. То, что заказчик, Управление Государственной противопожарной службы, выбрал нашу ОС, так как на нее можно перейти с Windows и обучить персонал, не останавливая рабочие процессы, говорит о том, что нашим разработчикам удалось создать действительно удобный в использовании и администрировании продукт», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.