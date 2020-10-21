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Pony Express внедрил отечественную систему анализа рентабельности на платформе Optimacros

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Логистика

Универсальный логистический оператор Pony Express автоматизировал систему анализа рентабельности и внедрил отечественное решение на базе облачной платформы Optimacros. Партнером проекта по интеграции выступила компания ADE Professional Solutions.

Интеграция позволила объединить в одной системе бухгалтерские данные о затратах и операционные данные по доставкам внутренней информационной системы, построить детализированную и гибкую модель распределения затрат по шести показателям выручки (вид бизнеса, услуга, вид маршрута, категория веса, тип контракта и валюта).

По оценкам партнеров, автоматизированное решение сократит время распределения затрат с 10 рабочих дней до нескольких минут и повысит точность анализа рентабельности доставок (только на первом этапе удастся оптимизировать доставки в 7% маршрутов). Это позволит оптимизировать прибыльность основной деятельности за счет тарификации и получать необходимые разрезы аналитики при увеличении объемов бизнеса.

«Сегодня рыночная ситуация отличается высоким уровнем неопределенности и динамикой изменений. Особенно важно оценивать комплексное воздействие точечных обновлений на операционные процессы подразделений и финансовые результаты компании в целом. Система, заменившая традиционные средства Microsoft Office, позволяет использовать анализ рентабельности доставок для принятия взвешенных управленческих решений и оптимизации затрат, масштабировать и реализовывать гибкий подход к управлению бизнеса, – сказала финансовый директор Pony Express Мария Ковалева. – Мы уже определили новые цели, расширяющие применение решения. Это позволит нам без дополнительных затрат получать необходимые разрезы аналитики при изменении объемов бизнеса».

«С учетом динамичного развития партнера, а также взяв в расчет риски санкций против России и валютные риски, Pony Express выбрали отечественный программный продукт. Он соответствовал требованиям к отказоустойчивости, безопасности и сохранности данных, – отметил партнер ADE Professional Solutions Евгений Рудаков. – Масштабируемость и гибкость модели позволит Pony Express быстро подключать в периметр распределения новые компании и подразделения, учитывать происходящие в учете изменения, вносить правки и добавлять новые виды драйверов распределения. Подключение новых компаний будет занимать от нескольких минут в зависимости от специфики их алгоритмов аллокации затрат. Это, в свою очередь, позволит стандартизировать анализ по мере наращивания масштаба бизнеса. При особых ситуациях на рынке (в частности, пандемии) система даст возможность распределять данные способом, отличным от базового, но сохранит сопоставимость показателей с предыдущими периодами».

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