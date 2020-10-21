Платформа Abbyy Timeline научилась ставить задачи для роботов и анализировать процессы без «цифровых следов»

Abbyy расширила возможности платформы Abbyy Timeline. Технология Task Mining в составе решения позволит автоматически выявлять повторяющиеся действия в рамках любых бизнес-процессов: в бухгалтерии и логистике, в клиентском обслуживании и поддержке и т.д. Новая функциональность поможет компаниям проанализировать, каким образом пользователи выполняют задачи, стоит ли их автоматизировать и как это повлияет на процесс в целом.

Аналитики Gartner назвали главным технологическим трендом 2020 года гиперавтоматизацию – сочетание машинного обучения, традиционных программ и роботов в рутинных задачах бизнеса. При этом, по данным Deloitte, в России почти половина компаний – 48% – испытывают трудности при выборе бизнес-процесса для роботизации. Количество задач, доступных для автоматизации, увеличивается. Но для подготовки к проектам нужны современные решения, которые позволят более точно изучать, анализировать, измерять результаты и преобразовывать процессы. Один из таких инструментов – Task Mining. Технология собирает информацию о действиях пользователей во время работы с корпоративными приложениями. На основе этих обезличенных данных можно выявлять закономерности, объединять типовые последовательности в конкретные шаги бизнес-процессов и принимать решения о дальнейшей автоматизации или реорганизации бизнес-процесса.

«Подготовка бизнес-процесса к автоматизации – комплексная задача, в которой могут участвовать сотрудники, консалтинговые компании, ИТ-интеграторы и разработчики решений. Важная и новая особенность Task Mining в том, что правильно сложить все элементы в «головоломке» цифровой трансформации можно намного быстрее. С помощью этой технологии данные о процессе обрабатываются не вручную, а автоматически и в реальном времени, прямо во время работы сотрудников. Подобная «живая» аналитика дает более точные результаты, помогает компаниям определиться, что действительно стоит автоматизировать, а в каких процессах это не имеет смысла», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

Abbyy Timeline – интеллектуальная платформа для анализа и эффективного управления бизнес-процессами. Одним из конкурентных преимуществ решения аналитики Gartner считают возможность «давать наглядное представление о процессе на всех стадиях, включая самые сложные этапы с высоким уровнем вариативности и большим объемом информации».

Преимущества Task Mining в составе платформы Abbyy Timeline.

Подготовка к внедрению RPA. Task Mining помогает определить, какие повторяющиеся задачи занимают больше всего времени и подходят для роботизации. Обогащение данных для анализа. Технология позволяет собрать логи о реальных этапах бизнес-процесса даже в том случае, если в информационных системах отсутствуют их цифровые следы.

Понимание бизнес-процессов на всех уровнях – как на уровне компании, так и на уровне сотрудников. Благодаря этому можно реализовывать масштабные технологические проекты с прогнозируемым результатом. Простота масштабирования. Task Mining легко установить на устройства большого количества пользователей, чтобы изучать все возможные варианты выполнения тех или иных задач, сохраняя полную защиту конфиденциальных данных.