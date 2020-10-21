Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook

Parallels представила решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, позволяющее запускать Windows непосредственно на корпоративных устройствах Chromebook.

«Современные предприятия все чаще выбирают для работы — удаленно, в офисе или по смешанной модели — Chrome OS. Мы рады, что компания Parallels предложила нам совместно поработать над реализацией поддержки традиционных и современных приложений Windows в Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, чтобы организациям было проще переходить на использование устройств и рабочих процессов на базе облачных технологий», - сказал вице-президент по Chrome OS компании Google Джон Соломон.

«При разработке Parallels Desktop для Chromebook Enterprise мы использовали все наработки Parallels в области создания инновационного ПО более чем за 22 года. Наша компания давно занимается созданием решений, которые позволяют запускать на одном устройстве несколько операционных систем и приложений для повышения эффективности работы», — отметил Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels. — Parallels Desktop не только дает возможность работать на платформе Chromebook с ПО Chrome OS и полнофункциональными приложениями Windows, но и имеет множество других возможностей. Например, можно переносить текст и изображения между Windows 10 и Chrome OS, свободно отправлять задания печати из приложений на общие принтеры Chrome OS или использовать принтеры, доступные только в Windows 10. Кроме того, поддерживается сохранение файлов Windows на устройстве Chromebook, в облаке или и там, и там».

«Сегодня в ИТ-стратегиях компаний практически всегда предусмотрена поддержка облаков, так как популярность гибких облачных решений, с которыми работа становится продуктивнее, растет. На новых моделях HP Elite c1030 Chromebook Enterprise будет устанавливаться решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise: революционный продукт, переворачивающий представления руководителей и рядовых сотрудников о взаимодействии с облаком и позволяющий легко запускать приложения Windows в Chrome OS», - отметил Маулик Пандиа, вице-президент и генеральный директор отдела по работе с облачными клиентами HP Inc.

Полная интеграция Windows и Chrome OS на базе Parallels Desktop помогает выполнять рабочие задачи еще быстрее. Одновременный запуск нескольких полнофункциональных приложений Windows и Chrome OS. Работайте с пакетом Microsoft Office и другими полнофункциональными приложениями Windows прямо на корпоративных устройствах Chromebook. Добавляйте линии тенденций на графиках в Excel, описания с цитатами в Word и собственные шрифты или заголовки и сноски в Power Point (все эти функции недоступны в других версиях Microsoft Office), не закрывая приложения Chrome OS. Перезагружаться или использовать ненадежные эмуляторы больше не нужно.

Установка и запуск любых разрешенных в компании полнофункциональных приложений Windows на устройстве Chromebook. Работа с максимальной эффективностью, используя все инструменты и возможности приложений Windows, в том числе коммерческих. Теперь не возникнет сложностей при выполнении задач, требующих наличия полнофункционального ПО Windows.

Запуск приложения Windows на Chromebook даже без подключения к интернету или при низкой скорости соединения где угодно — вдали от города, в самолете и в любом месте, где качество связи оставляет желать лучшего.

Повышение производительности и полная интеграция. Общий буфер обмена. Перенос текста и изображений между Windows и Chrome OS в любом направлении: из Windows в Chrome OS и наоборот.

Общий пользовательский профиль. Пользовательские папки Windows («Рабочий стол», «Документы» и «Загрузки») перенаправляются в раздел файлов Windows системы Chrome OS, чтобы приложения Chrome OS могли получить доступ к соответствующим файлам без создания копий. Кроме того, это позволяет Chrome OS обращаться к файлам в этих папках, даже если ОС Windows не запущена.

Общие пользовательские папки. Можно сделать любую папку Chrome OS общей для Chrome OS и Windows (в том числе облачные папки, например, в хранилищах «Google Диск» или OneDrive) и сохранять файлы приложений Windows в нее.

Динамическое разрешение экрана. Поменять разрешение экрана в Windows стало еще проще: достаточно всего лишь изменить размер окна с Windows 10, потянув его за угол или край.

Поддержка полноэкранного режима для Windows 10. Можно развернуть окно Windows 10 на весь экран устройства Chromebook, нажав кнопку «Развернуть» в правом верхнем углу. Или открыть Windows отдельно на виртуальном рабочем столе и переключаться между Chrome OS и Windows при помощи жеста смахивания.

Открытие веб-страниц Windows на предпочитаемой платформе. В Windows 10 можно настроить открытие веб-страниц при переходе по ссылкам подходящим способом: в

Chrome OS или в привычном браузере Windows (Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Brave, Opera и т. д.).

Привязка приложений Windows к открываемым файлам в Chrome OS. Приложения Windows полностью интегрированы с функцией «Открыть с помощью» Chrome OS. Вы можете назначить нужное приложение Windows в качестве варианта по умолчанию для файлов определенного типа или открыть файл в Windows.

Печать без сложностей. Принтеры Chrome OS можно добавить и в Windows 10. Кроме того, поддерживается работа с принтерами, доступными только в Windows 10 (может потребоваться установка соответствующих драйверов принтеров для Windows 10).

Стандартные возможности виртуализации. Приостановка и возобновление работы Windows. В любой момент можно приостановить работу ОС Windows и мгновенно возобновить ее при возвращении к выполняемой задаче.

Работа с приложениями Windows при помощи мыши, сенсорной панели и клавиатуры Chromebook. Синхронизация курсоров. Прокрутка и изменение масштаба. В приложениях Windows полностью поддерживаются функции прокрутки и изменения масштаба при помощи сенсорной панели, мыши или сенсорного экрана.

Воспроизведение звуков в приложениях Windows уже реализовано. В будущих обновлениях планируется добавить поддержку микрофона.

Разработанная Parallels технология виртуального диска обеспечивает более высокие показатели быстродействия по сравнению с обычным драйвером NVMe (энергонезависимой памяти). ОС Windows использует сетевое подключение Chrome OS, даже если это туннель VPN. Можно также настроить использование сети VPN в Windows.

Минимальное участие службы технической поддержки. Для установки и активации Parallels Desktop, а также последующей загрузки предоставленного ИТ-отделом и готового к запуску образа Windows пользователю Chromebook достаточно просто щелкнуть значок Parallels Desktop. Правильность загрузки обеспечит проверка контрольной суммы SHA256. А ресурсы ЦП и ОЗУ будут выделяться автоматически с учетом текущей производительности устройства Chromebook.

Управление ОС Windows. Администраторы могут подготовить образ Windows с учетом как пользователей Chromebook, так и ИТ-отдела. В полнофункциональной ОС Windows поддерживаются подключения к доменам, а также использование групповых политик и

других инструментов управления. Таким образом, ваш экземпляр операционной системы Microsoft будет соответствовать всем корпоративным стандартам безопасности. Кроме того, при отключении функции «Общий пользовательский профиль» станут доступны возможности перемещаемого профиля, перенаправления папок и FSLogix.

Интеграция с консолью администратора Google. Консоль администратора Google можно использовать для выполнения следующих задач.

Активация и деактивация Parallels Desktop на отдельных устройствах пользователей: развертывание корпоративного образа Windows на отдельных устройствах пользователей; указание требуемого объема дискового пространства для загрузки виртуальной машины Windows и работы с ней; отключение командной строки для управления виртуальными машинами на отдельных устройствах пользователей; включение или запрет анонимного сбора аналитических данных о работе продукта Parallels Desktop.

Стандарты безопасности Chrome OS. Благодаря развертыванию Windows в защищенной изолированной среде Google какие-либо риски для Chrome OS исключаются.

Удобная модель лицензирования. Лицензирование по количеству пользователей не накладывает никаких ограничений на работу сотрудников. ИТ-специалисты могут легко отслеживать статусы пользовательских лицензий, в любое время покупать и внедрять дополнительные модули или возобновлять лицензии с учетом потребляемых ресурсов через консоль администратора Google.

Низкая совокупная стоимость владения и высокая удовлетворенность пользователей. Консолидируйте аппаратные ресурсы, сокращайте расходы и путешествуйте налегке. Теперь все приложения и файлы Windows 10 и Chrome OS, которые могут потребоваться пользователям корпоративных устройств Chromebook, будут у них под рукой. Для работы с полнофункциональными приложениями Windows больше не нужно дополнительно покупать и обслуживать ПК (а также думать, куда его положить в поездке) или устанавливать бесполезное при отсутствии Интернета решение VDI.

Премиальная поддержка Parallels. При покупке лицензии Parallels Desktop для Chromebook Enterprise каждый клиент получает право на поддержку. Запросить поддержку по телефону или электронной почте можно через портал Parallels My Account. Там же вы можете отслеживать открытые обращения и их статус. Специалисты службы технической поддержки Parallels Desktop предоставляют помощь на уровне бизнес-класса. Кроме того, ответы на различные вопросы о Parallels Desktop можно найти в руководстве пользователя, руководстве администратора и онлайн-базе знаний.

В будущих обновлениях Parallels Desktop для Chromebook Enterprise планируется добавить новые функции, в частности поддержку камеры, микрофона и USB-устройств.

Parallels Desktop для Chromebook Enterprise можно приобрести уже сегодня. Стоимость годовой подписки для одного пользователя составляет $69,99.