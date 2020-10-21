Microsoft представила октябрьское обновление Windows 10

Microsoft выпустила очередное обновление для операционной системы Windows 10. Развертывание обновления Windows 10 начнется для отдельных устройств, работающих под управлением Windows 10 версии 1903 или более поздней.

Автоматическое обновление устройств будет проходить постепенно, по аналогии с майским обновлением, когда оно устанавливалось не на все устройства сразу. При желании установить обновление быстрее, пользователи смогут сделать это вручную, проверив наличие новой версии в настройках.

В отличие от весеннего обновления, осенняя версия обычно делает фокус на улучшение текущих функций, а не на глубокие обновления. Новые функции и улучшения октябрьского обновления включают следующие обновления.

Нововведения в Microsoft Edge. Новый инструмент «Коллекции» позволит сохранять и делиться контентом из интернета и может быть полезен при совершении покупок, проведении школьных исследований, подготовке к путешествию и т.д.

Также добавлена функция сравнения цен, чтобы пользователи могли легко найти лучшую цену при добавлении предмета в коллекцию. Обновленное сочетание клавиш Alt + Tab позволит получить быстрый доступ к приложениям и веб-вкладкам. Кроме того, при наведении курсора на значок сайта в браузере, можно увидеть все открытые вкладки этого сайта.

Обновленное меню «Пуск». Теперь переработанные значки приложений, такие как «Калькулятор», «Почта» и «Календарь», располагаются на полупрозрачном однотонном фоне.

Также у пользователей появится больше возможностей для настройки панелей задач в соответствии со своими предпочтениями.