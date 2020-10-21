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GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

GreenMDC разработала инфраструктурную оболочку на основе модели МЦОД CUBiC для суперкомпьютера Московского авиационного института.

Михаил Шумай, директор по развитию бизнеса GreenMDC, отметил: «Новое функциональное решение для Московского авиационного института было изготовлено и протестировано на заводе компании в Санкт-Петербурге в течение 16 недель, а затем перевезено в Москву на площадку заказчика. Несмотря на введенные ограничения из-за COVID-19, проект удалось реализовать с соблюдением всех сроков и требований благодаря слаженной работе команд GreenMDC, университета МАИ и «Ниагара Компьютерс». Мы действительно гордимся полученным результатом, ведь в перспективе МЦОД позволит реально увеличить вычислительные мощности университета до нескольких сотен терафлопс».

Сверхпроизводительная система будет использоваться МАИ для изучения усталостной прочности композиционных и металлических конструкций, моделирования гиперзвуковых течений, расчетных исследований сопряжённой аэродинамики и прочности крыла. Кроме того, институт сможет осуществлять виртуальное тестирование конструкций и их элементов, что позволит существенно сократить расходы на использование дорогостоящих стендов и проведение натурных испытаний.

Роман Клиновский, директор дирекции перспективных научных программ Московского авиационного института, сказал: «Использование нового суперкомпьютера позволит Московскому авиационному институту на качественно новом уровне реализовывать свои научно-исследовательские и обучающие направления. Такое оборудование — это ещё один шаг МАИ в развитии собственных конкурентоспособных расчётных мощностей. При этом университет не останавливается на этом этапе, уже есть планы по дальнейшему увеличению мощностей оборудования».

Мини-ЦОД состоит из двух помещений — тамбура и машинного зала. Размер конструкции составляет 3,2х12х3 м. При входе компактно расположились вешалка для одежды и механический бахилонадеватель. Машинный зал рассчитан на установку четырех серверных стоек размером 600х1050 мм. Общая мощность вычислительного оборудования составляет 71 кВт. В целях эффективного использования пространства модуля над стойками установлены кабельные конструкции, в которых размещены электрические и слаботочные кабели.

Для отвода теплоизбытков МЦОД оснащен тремя прецизионными внутрирядными кондиционерами VYBOS холодопроизводительностью 50 кВт каждый. Внешние блоки кондиционеров закреплены на боковой стенке. В каждой стойке установлены два блока распределения питания. Бесперебойное электроснабжение обеспечивается за счет модульного ИБП Delta общей мощностью 120 кВт. Он способен поддерживать непрерывную работу оборудования дата-центра в течение 10 минут. МЦОД оснащен ГРЩ на два ввода. Резервирование инженерных систем выполнено по схеме N+1.

Артем Шуваев, коммерческий директор «Ниагара компьютерс», сказал: «Это далеко не первый наш совместный проект с компанией GreenMDC, но однозначно наш первый суперкомпьютер в формате МЦОДа, предназначенный для решения широкого спектра задач в авиационной промышленности с применением нейронных сетей и машинного обучения. Перед компанией GreenMDC стояла непростая задача ― обеспечить эффективное охлаждение суперкомпьютера, ИТ-инфраструктура которого характеризуется высокой плотностью нагрузки, но наши партнеры справились с ней отлично. В своей работе они использовали современные инструменты ― BIM-моделирование и CFD-анализ. Это позволило полностью исключить возможные коллизии и подтвердили отсутствие локальных точек перегрева серверов. В успехе совместной реализации проекта мы не сомневались, ведь команда GreenMDC применяет в работе уникальный подход к качеству, беспрецедентно внимательна к деталям и во всем стремится к совершенству».

Модуль оборудован системами контроля доступа и видеонаблюдения. Помимо этого, в решении реализована система газового пожаротушения с использованием ОГВ Хладон-125, а пожарная сигнализация реализована на базе оптико-электронных дымовых извещателей отечественного производителя «Болид». Стоит также отметить, что в ЦОДе предусмотрена система диспетчеризации с графическим интерфейсом на базе решения Vutlan, которая не только отслеживает состояния всех инженерных систем МЦОД, но и оповещает пользователей посредством рассылки писем и SMS. Функционал системы диспетчеризации доступен через WEB-интерфейс, а внутри МЦОДа, в качестве устройства для отображения параметров систем, использован планшетный ПК на платформе Android.

Инженерная инфраструктура модульного дата-центра разработана с учетом рекомендаций Uptime Institute уровня Tier III.

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