ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП»

КБ «Панорама» и ИВК обеспечили совместимость семейства российских геоинформационных систем «Панорама» с отечественной защищенной операционной системой «Альт 8 СП» на платформах «Эльбрус» с процессором «Эльбрус-8С». Созданный программный комплекс позволит организациям всех отраслей экономики, обороны страны, образования и культуры строить технологически независимую ИТ-инфраструктуру для работы с пространственными данными. Ее полный цикл включает создание, хранение, обновление и публикацию данных, в том числе с автоматизированным формированием геопокрытий.

«В современном мире нет ни одной области деятельности, где не использовались бы карты, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор группы компаний ИВК. – Визуализированная информация позволяет наглядно видеть картину происходящего и на ее основе управлять территорией и объектами на ней. Геоинформационные системы стали частью критической информационной инфраструктуры объектов экономики и оборонного комплекса страны. Поэтому мы объединили усилия с разработчиком одной из лучших российских ГИС, чтобы предоставить потребителям возможность реализовать этот важнейший участок цифровой инфраструктуры на российской программно-аппаратной базе».

«Обладание собственными разработками, технологиями и знаниями всегда было важной целью для любой страны, – сказал Сергей Кириченко, генеральный директор КБ «Панорама». – В этом ключе объединение усилий компаний ИВК и КБ «Панорама» позволит создавать и развивать современные российские высокотехнологические решения для применения ГИС. В результате станет возможным применение ГИС на полностью отечественной программно-аппаратной базе в государственных структурах, крупных компаниях, на небольших предприятиях».

По результатам тестирования подтверждена полная совместимость и корректность работы в среде «Альт 8 СП» программных продуктов:

ГИС «Панорама» – универсальная геоинформационная система. Предназначена для создания и редактирования цифровых карт и планов городов, выполнения различных измерений и расчетов, оверлейных операций, построения 3D-моделей, обработки растровых данных, имеющая средства подготовки графических документов в цифровом и печатном виде, а также инструментальные средства для работы с базами данных.

ГИС реализует гибкую систему классификации пространственных данных, умные условные знаки; поддерживает международные стандарты OGС, ISO 19100, IHO, ICAO по обмену и отображению пространственных данных; использует базу данных параметров национальных систем координат по коду EPSG. Программа применяет распространенные форматы обмена пространственными данными, совмещает данные из баз данных и данных из открытых источников по протоколам веб-браузера.

ГИС «Оператор SE» – универсальная отечественная геоинформационная система для силовых структур. Предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения векторных, растровых и матричных карт, а также результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. На картах, созданных в ГИС «Оператор SE», можно отображать (редактировать) изменение оперативной обстановки. Для этого в систему включены специальные инструменты, а также классификаторы и библиотеки условных знаков оперативной обстановки, принятые в России. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других. Обеспечена многопользовательская работа с картами и базами данных с контролем доступа.

ГИС «Сервер» обеспечивает удаленный доступ к векторным картам, данным ДЗЗ, матрицам, документам и базам пространственных данных пользователей программ ГИС «Панорама», ГИС «Оператор», GIS WebService SE. Пользователи настольных и веб-приложений на различных платформах могут одновременно просматривать и редактировать данные в соответствии с правами доступа.

GIS WebServer SE – облачный сервис для построения геопорталов различного назначения. Снабжен инструментами для публикации изменяющихся пространственных данных на основе веб-сервисов, создания тематических карт и картограмм, поиска кратчайших маршрутов по графу дорог, отображения 3D-моделей по открытым векторным картам, матрицам высот и снимкам местности без подготовки модели и т.п., источником данных служит картографический сервис GIS WebService SE. В системе реализована выдача тайлов (фрагментов карт) по любой пользовательской или местной системе координат. Сервис совместим с веб-серверами на основе свободного ПО Apache, IIS и Nginx.

Imagery Creator – программа для создания полного набора фрагментов изображений (тайлов) карт заданных размеров по выбранному масштабному ряду. Позволяет ускорять отображение карт, содержащих большое количество объектов (более 1 млн.), в веб-приложениях. Пирамиды тайлов могут создаваться на основе комбинации цифровых векторных карт, космической и аэрофотосъемки, матриц высот, данных с геопорталов и других данных. В работе с Imagery Creator пользователи задействуют пространственные данные в форматах PNG или JPEG, находящиеся под управлением ГИС «Сервер».