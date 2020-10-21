«Базальт СПО» представила ОС «Альт Сервер Виртуализации» версии 9.1

«Базальт СПО», разработчик семейства операционных систем «Альт», объявила о выпуске новой версии дистрибутива «Альт Сервер Виртуализации 9.1». В составе дистрибутива – операционная система и приложения для работы с серверными ресурсами. Программный продукт предназначен для создания виртуальных и облачных сред различного размера и сложности, от отдельно стоящего сервера до масштабной инфраструктуры уровня ЦОД.

«В новой версии ОС «Альт Сервер Виртуализации 9.1» разработчики обновили, дополнили и усовершенствовали пакетную базу, обеспечив возможность работы с программным продуктом «из коробки», без многочисленных сложных настроек, – отметил Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО». – Это позволит организациям сократить время и затраты на развертывание и модификацию виртуальных и облачных ресурсов, а также упростит их администрирование. Также мы внесли изменения, существенно повышающие отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры».

Основные изменения, внесенные в дистрибутив ОС «Альт Сервер Виртуализации 9.1».

Для организации отказоустойчивого хранилища данных на базе распределенных по сети блочных устройств добавлен новый модуль ядра DRBD9 и оркестратор LINSTOR. LINSTOR позволяет автоматизировать создание томов (логических единиц пространства хранения) в LVM - системе управления дисковым пространством, абстрагирующейся от физических устройств, а также в ZFS - файловой системе, способной реализовать различны уровни управления томами.

С помощью LINSTOR можно настроить репликацию томов между несколькими серверами с помощью DRBD9. Использование возможностей LINSTOR и DRBD9 обеспечено в системах виртуализации PVE и OpenNebula, а также системах управления контейнерами kubernetes, входящих в состав ОС «Альт Сервер Виртуализации 9.1». Добавление LINSTOR и DRBD9 состав дистрибутива, наряду с ранее присутствующими Ceph и Gluster, предоставляет клиентам еще один вариант построения SDS (программно-определяемых хранилищ) для повышения гибкости и отказоустойчивости инфраструктуры.

Выполнен ряд улучшений установщика ОС. В том числе – призванных обеспечить работу PVE сразу после установки дистрибутива. Улучшения включают в себя исправление работы сервиса corosync, обязательное создание сетевого моста на этапе инсталляции операционной системы, включение в автозагрузку необходимых сервисов системы виртуализации PVE на этапе установки.

Платформа виртуализации OpenNebula обновлена до стабильного релиза 5.10. Также устранены ошибки в работе контейнеров LXD (системы формирования и управления контейнерами). Шаблон виртуальной машины на основе 9 Платформы «Альт» добавлен в официальный магазин OpenNebula и доступен для скачивания прямо из интерфейса управления OpenNebula.

Платформа виртуализации PVE обновлена до стабильного релиза 6.2.

Исправлены ошибки работы на серверах Huawei Taishan с архитектурой ARM64.

Обновлены пакеты ПО для организации хранилища, виртуализации сети и мониторинга виртуальных и облачных сред (libvirt-5.10.0, qemu-4.2.1 ceph-14.2.11, openvswitch-2.12.0, dpdk-18.11.8, kubernetes-1.18.8, docker-ce-19.03.13 и др.).

Дистрибутив ОС «Альт Сервер Виртуализации 9.1.» доступен для скачивания в образах ALT Server-V 9.1 для архитектур x86_64, ARM64, Power. Свободно использовать загруженную версию могут физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели.

Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив. Для постоянной работы с «Альт Сервер Виртуализации» в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

«Базальт СПО» совместно с партнерами обеспечивает полную техподдержку продукта на всех стадиях – от пилотирования до внедрения.