Acronis создаст собственную сеть из 111 ЦОД по всему миру

Acronis обнародовала планы по расширению своей глобальной сети облачных центров обработки данных (ЦОД), в которую будут включены новейшие центры в Канаде, Новой Зеландии и Бутане. О расширении было объявлено на саммите Acronis Global Cyber Summit 2020. Новые центры позволят обеспечить доступность полного спектра решений Acronis в области киберзащиты для партнеров и организаций по всему миру, что особенно важно сейчас, когда, по оценкам, две трети сотрудников работают в удаленном режиме и полагаются на облачные сервисы.

Также было объявлено о планах Acronis по созданию еще 100 компактных-ЦОД, которые будут подключены к глобальной сети, уже включающей в себя ЦОДы в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, Японии, Австралии и Сингапуре. Ранее в этом месяце было объявлено об открытии нового ЦОД в Ванкувере, Канада.

«Глобальное распространение периферийных систем означает увеличение объемов данных, которые циркулируют вне корпоративных сетей, – отметил Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор Acronis. –Компактный-ЦОД позволяют эффективно внедрять различные периферийные решения, особенно на развивающихся рынках. В рамках реализации стратегии Acronis по интеграции глобальных и локальных услуг, это расширение позволяет нам предоставлять на локальном уровне экономичные, эффективные с точки зрения затрат, скорости и низких задержек облачные услуги, которые необходимы нашим глобальным партнерам. Это согласуется с нашими обязательствами по предложению облачных услуг и киберзащиты, в которых нуждаются партнеры и пользователи в современном цифровом мире».

По прогнозам Gartner, к 2022 году мировой рынок облачных услуг управления и безопасности увеличится более чем на 25%, а Technavio прогнозирует, что к 2024 году мировой рынок периферийных ЦОД вырастет почти на 14%, поэтому анонсированные сегодня новые облачные ЦОД позволят Acronis укрепить свои позиции в обоих направлениях.

«В течение последних лет зависимость организаций от облачного доступа к технологическим данным и средствам контроля увеличивалась, а пандемия только ускорила ее распространение во всем мире, – отметил Фил Гудвин, директор по НИОКР в IDC. - Развитие сети облачных ЦОД, особенно на развивающихся рынках, позволяет Acronis находить новых партнеров и клиентов, среди которых высок спрос на облачные платформы и решения для защиты и обеспечения безопасности данных».

Дальнейшее расширение позволяет Acronis наращивать охват решений в области киберзащиты, поставляемых посредством платформы Acronis Cyber Cloud, которая дает поставщикам услуг возможность обеспечивать резервное копирование, аварийное восстановление, защиту от вредоносного ПО, безопасную совместную работу и сервис проверки подлинности данных на основе блокчейн – и все это с помощью единой консоли.

«В наше время данные играют ключевую роль в деятельности любой организации, а это значит, что необходимы IT-провайдеры, такие как мы, предоставляющие эффективные и доступные решения, – сказал Мартин Броуд, президент и генеральный директор Robson Communications. – В Acronis понимают, что нужно провайдерам, чтобы сформировать портфель услуг и обеспечить защиту клиентов – и не только с точки зрения предлагаемых ими решений, но и с точки зрения ценообразования и внедрения. Расширение сети ЦОД Acronis поможет значительно большему количеству поставщиков услуг по всему миру поддерживать продуктивность и обеспечивать защиту своих клиентов».

Новые ЦОД предоставят поставщикам услуг доступ в том числе и к решению Acronis Cyber Protect Cloud. Это уникальное решение представляет собой интеграцию инструментов резервного копирования, аварийного восстановления, антивирусных программ нового поколения, киберзащиты и инструментов управления конечными точками и недавно получила награду от Frost & Sullivan в номинации 2020 New Product Innovation Award for Data Protection («Инновационный продукт 2020 года в области защиты данных»).

Все решения Acronis разработаны с тем, чтобы охватить Пять векторов киберзащиты – обеспечение сохранности, доступности, конфиденциальности, подлинности и безопасности (SAPAS) данных, приложений и систем.

Независимо от размера и места расположения ЦОД, а также от того, являются ли они управляемыми центрами или центрами на колокации, все ЦОД Acronis соответствуют высочайшим стандартам цифровой и физической безопасности, а их резервные возможности обеспечивают постоянную (99,9%) доступность на протяжении всего месяца.

Сервис-провайдерам, заинтересованным в получении более подробной информации о глобальной сети ЦОД Acronis или полном спектре решений по киберзащите, доступных через облачный сервис Acronis Cyber Cloud, рекомендуем обратиться к сотрудникам Партнерской программы Acronis Partner Program.