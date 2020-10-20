Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак»

ConsID, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом, провела интеграцию распределительного центра региональной розничной сети «Гулливер» с системой маркировки «Честный знак».

Компания «Гулливер» развивает торговые сети «Гулливер» и «Победа» из более 250 супермаркетов в 14 регионах Приволжского и Центрального округа РФ и имеет развитую логистическую инфраструктуру. C 2015 г. распределительный центр «Гулливер» площадью 30 тыс. квадратных метров автоматизирован с помощью системы управления складом ConsID WMS. За годы сотрудничества компания «Гулливер» превратилась в крупного регионального игрока и увеличилась в два раза. Количество сотрудников склада возросло с 25 пользователей до почти 200.

С 2018 г. ConsID совместно с компанией «Гулливер» развивают интеграционный модуль ConsID ГИС, который используется для передачи данных о движении алкогольной продукции в Единую государственную информационную систему (ЕГАИС) из системы управления складом (WMS).

С 1 июля 2020 г. в России введена обязательная маркировка табака, обуви и лекарств в национальной системе мониторинга и прослеживаемости товара «Честный знак». Чтобы соответствовать требованиям российского законодательства в рамках нового этапа сотрудничества была произведена донастройка в ConsID WMS бизнес-процессов работы с товарными категориями «табак», «обувь» и «меркурий» и на базе интеграционного модуля ConsID ГИС реализована передача данных о движении маркированной продукции в систему «Честный знак».

Система настроена на сквозной контроль движения товара по коробкам/блокам/маркам. Контроль начинается с приемки товара на склад, когда автоматически проверятся наличие марок в системе «Честный знак», а операторы посредством сканирования загружают данные о товаре в систему ConsID WMS. По завершению процессов приемки с помощью модуля ConsID ГИС производится передача данных через корпоративную информационную систему RunRetail в «Честный знак».

Дальнейший контроль марок на складе зависит от типов заказа отгрузки (внешний/внутренний контрагент) и может запрашивать сканирование марок или коробов на отборе. Для полной фиксации маркированного товара в WMS на этапе проверки происходит сканирование коробов/блоков/марок, что позволяет зафиксировать все марки, которые отгружены со склада. После завершения отгрузки посредством модуля ConsID ГИС производится выгрузка данных в систему «Честный знак». Для повышения скорости работы с маркированной продукцией операции инвентаризации и перемещения в автоматическом режиме учитывают движение марок без необходимости дополнительного сканирования.

Интеграция распределительного центра «Гулливер» с системой «Честный знак» произведена за два месяца без остановки работы склада и с сохранением интенсивности и скорости отгрузок товара в магазины сети.

Генеральный директор ConsID Дмитрий Рыбаков отметил: «Возможность расширения функционала ConsID WMS без сложных и трудоемких доработок позволяет нашим заказчикам быстро реагировать на любые изменения и соответствовать меняющимся требованиям российского законодательства. Это одно из ключевых преимуществ ConsID WMS, которое позволяет клиентам идти в ногу со временем без необходимости смены WMS при росте бизнеса и изменениях в процессах».