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Оператор дата-центров Oxygen построит ЦОД нового поколения в Москве

Интеграция Инфраструктура

Новый ЦОД наивысшего уровня надежности Tier IV будет построен компанией Oxygen на западе Москвы. Площадь нового дата центра составит 6 тыс. м2, что позволит разместить порядка 1,5 тыс. стоек. Общий объем инвестиций в проект на первом этапе составит порядка 2 млрд руб. Запуск первой очереди ЦОДа намечен на I квартал 2023 г.

На базе ЦОДа будет развернута многофункциональная облачная инфраструктура нового поколения, продуктами которой смогут воспользоваться крупные российские и иностранные компании различных отраслей экономики – ритейла, промышленности, ИТ, финансового сектора, государственные предприятия, а также малый и средний бизнес.

В рамках проекта будет также создан уникальный в своем роде для России информационный кластер – многофункциональный ИТ-центр, где компании и разработчики будут иметь доступ ко всей необходимой ИТ-инфраструктуре.

«Новая площадка ЦОД – это новая штаб-квартира нашей компании. ЦОД фактически выполняет задачу инфраструктурного back-end, на базе которого будут создаваться, прототипироваться и запускаться облачные ИТ-продукты, различные типы облачных платформ и приложений. Здесь будут размещены лаборатории для тестирования и запуска ИТ-решений, коворкинг для совместной работы команд, зоны для обучающих семинаров и лекцией для студентов. Я уверен, что наше новое пространство станет центром притяжения для представителей российского ИТ-сообщества», – отметил Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen.

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