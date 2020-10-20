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Спецпроекты

Microsoft заключила партнерство со SpaceX по созданию облачной сети на основе космических спутников

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Microsoft объявила о ряде анонсов в рамках масштабной глобальной инициативы Azure Space. Ее главной целью является сделать космические инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках программы Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая SpaceX, основанной Илоном Маском.

В частности, реализация стратегии Azure Space включает.

Анонс Azure Modular Datacenter (MDC). Датацентр представляет из себя автономный транспортируемый ЦОД, который позволяет получить доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любых условиях. Он может работать в суровом климате и даже при отсутствии подключения к сети. MDC сможет обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, к примеру в центрах гуманитарной помощи, передвижных пунктах управления, а также недроразрабатывающих предприятиях. Сотрудничество со спутниковыми операторами позволяет обеспечить надежное и безопасное подключение MDC за счет предоставления резервного канала при перебоях в основной сети.

Партнерство со SpaceX и другими компаниями. Microsoft и SpaceX позволят компаниям на глобальном уровне обеспечить надежную связь между наземными ресурсами (в частности, MDC) и облаком благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink. Компании также планируют расширение использования Starlink с глобальной сетью Microsoft – интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure. Кроме того, Microsoft объявила о расширении партнерства с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов SES. Партнеры обеспечат интеграцию возможностей спутника средневысотной околоземной орбиты в работу MDC. Также партнерская экосистема Azure Space включает такие компании, как KSAT, ViaSat, US EIectrodynamics и др.

Анонс Azure Orbital Emulator. Это эмуляционная среда для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту. Решение позволит космическим организациям создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы взаимосвязанных спутников, с учетом имеющегося программного обеспечения и оборудования. Это необходимо для создания оптимального сетевого покрытия. Благодаря мощностям Azure эмулятор может генерировать работу целой сети спутников, учитывая сложные ситуации, которые могут произойти в реальных условиях.

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