Huawei поделилась опытом построения интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры в сфере городского общественного транспорта

Руководитель развития бизнеса «Умный город» Huawei Александр Криницин представил подход компании к построению интеллектуальной транспортной инфраструктуры в мегаполисах, рассказал о технологических возможностях Huawei, поделился опытом реализации проектов, а также озвучил дальнейшие планы в области цифровизации сферы пассажирских перевозок в России и за рубежом.

Концепция Smart City, которую Huawei воплощает в разных регионах мира, рассматривает город как подобие человеческого организма. Его «глаза» – это система видеонаблюдения, «конечности» – исполнительные органы и городские службы, «кровеносные артерии и сосуды» – дороги и транспортная система в целом. В роли «мозга» (как органа мышления) выступают органы муниципального управления и ситуационные центры, а за «память» отвечают центры обработки данных (ЦОД). Так же как и человек, город может развивать свои профессиональные «навыки» – посредством модернизации используемых цифровых решений и запуска новых программных приложений. Такой подход не только упрощает цифровизацию городского хозяйства, но и снижает нагрузку на бюджет, поскольку исключает риски дублирования оборудования. Так, функции инфраструктуры видеонаблюдения для транспорта и системы безопасности могут быть совмещены в единой системе «интеллектуального видеонаблюдения» для нужд «умного города».

Компания имеет значительный опыт реализации проектов Smart City в мегаполисах Китая (Шанхай, Гуанчжоу, Карамай) и других крупных городах мира. В частности, в Санкт-Петербурге решения Huawei были использованы при развертывании системы «Безопасный город». Располагая технологиями в сферах облачных вычислений, больших данных, интернета вещей (IoT), гибких сетей, eLTE и GSM-R, Huawei может разрабатывать и внедрять интеллектуальную инфраструктуру во всех отраслях городского хозяйства, включая транспортный сектор. В этой области компания является одним из немногих поставщиков с полным набором решений для ИКТ, объединяющих «облако-канал-устройство».

Инфраструктурные решения, построенные по такому принципу, позволяют решать широкий спектр задач, с которыми ежедневно сталкиваются городские службы. Например, с помощью такой системы можно отслеживать нарушения правил дорожного движения (как с участием пассажирских транспортных средств, так и без него). Камеры, управляемые посредством программного обеспечения Huawei, поддерживают более 20 алгоритмов и могут выявлять любые случаи несоблюдения ПДД – начиная от пересечения сплошной полосы и заканчивая проездом на красный свет. Точность распознавания составляет более 95%, обнаружение ДТП происходит за восемь секунд с возможностью контроля до 200 метров в любую погоду, а также в условиях низкой и яркой освещенности.

Функциональные возможности решения Huawei также распространяются на управление трафиком, при этом программное обеспечение способно контролировать трафик во всех местах в любое время. Уровень детализации и минимальные задержки в работе системы позволяют быстро составлять оптимальные маршруты для городского транспорта, информировать о возможных заторах и управлять светофорами, чтобы разгрузить транспортные развязки.

При этом эксперт Huawei отметил, что к внедрению новых цифровых решений требуют подходить комплексно. «Несмотря на то, что крупные города России, как правило, уже располагают опытом использования новых разработок в сфере интеллектуальных транспортных систем, последние запросы рынка транспорта и логистики говорят о необходимости более глубокой вертикальной интеграции существующих технологий. В ответ на этот запрос компания Huawei совместно с партнерами создает комплексные интеллектуальные решения, позволяющие оптимизировать работу городского транспорта и воплощать в жизнь концепцию Smart City как в рамках отдельно взятого направления, так и в масштабах всего города. Наша зонтичная облачная система с глубокой вертикальной интеграцией ранее разрозненных систем позволяет снижать операционные затраты участникам рынка пассажирских грузоперевозок и является эффективным инструментом мониторинга, анализа, взаимодействия, управления и модернизации общественного транспорта. Надеемся, что уже в ближайшем будущем ее возможности смогут открыть для себя многие российские города», – сказал руководитель развития бизнеса «Умный город» Huawei Александр Криницин.