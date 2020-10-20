Aspen Technology представила программный комплекс aspenONE версии 12

Aspen Technology объявила о выпуске 12 версии программного комплекса aspenONE с поддержкой технологий искусственного интеллекта и использованием облака для универсальных корпоративных систем анализа данных. Новая версия aspenONE обеспечивает устойчивое развитие, повышение безопасности и доходов. Промышленные технологии AspenTech позволяют применять искусственный интеллект в любых отраслях, где он может стать источником дополнительных преимуществ. Выпуск этой версии — важный шаг на пути к реализации концепции самооптимизации предприятия.

«Решение Aspen Hybrid Models — это значительный этап в развитии химического производства», — сказал д-р Каруна Потдар (Karuna Potdar), вице-президент технологического центра Reliance Industries Limited: «Гибридные модели позволят объединить производственные модели AspenTech с возможностями машинного обучения и радикально изменить принципы технологического проектирования и оптимизации производства».

Программный комплекс aspenONE 12 версии включает в себя первую в мире технологию создания гибридных моделей на основе искусственного интеллекта, разработанную специально для предприятий, работающих в сфере перерабатывающей промышленности и других капиталоемких отраслей. Решение Aspen Hybrid Models получает данные со всех установок предприятия и создает точные комплексные модели на уровне производственного объекта с использованием технологий искусственного интеллекта, основных принципов проектирования и практических наработок компании AspenTech в этой области. За 40 лет специалисты AspenTech накопили огромный опыт в создании решений для перерабатывающей промышленности и других капиталоемких отраслей. Решения в составе aspenONE 12-й версии позволят заказчикам применять искусственный интеллект в важнейших операционных процессах без дополнительных познаний в области анализа данных и помогут новым пользователям быстрее включаться в работу без всестороннего изучения процессов и производственной адаптации.

Предприятия перерабатывающих отраслей промышленности обращаются к цифровой трансформации, чтобы увеличить эффективность операций и ускорить инновации в ответ на рост численности населения и повышение требований к устойчивому развитию. Новые решения в составе 12-й версии aspenONE предлагают повышенную точность моделирования, улучшенные средства анализа и снижение совокупной стоимости владения. Благодаря этому предприятия смогут адаптироваться к меняющимся требованиям бизнеса и привлекать молодых специалистов, свободно владеющих цифровыми технологиями.

«Перерабатывающая промышленность и другие капиталоемкие отрасли сталкиваются с растущей нестабильностью спроса и предложения, и потребность гибко реагировать на условия рынка заставляет их искать новые подходы к оптимизации активов», - сказал Антонио Пьетри (Antonio Pietri), президент и главный исполнительный директор Aspen Technology: «Более того, компании стремятся повысить эффективность и маржинальность и предпринимают все усилия, чтобы добиться устойчивого развития. Новое поколение промышленных средств искусственного интеллекта изменит подход к производству в перерабатывающей промышленности. Самооптимизация предприятия — это новая ступень операционной эффективности, и AspenTech будет и дальше развивать инновационные решения, которые помогут заказчикам достичь этого уровня».

Питер Рейнольдс (Peter Reynolds), старший аналитик ARC Advisory Group сказал: «Искусственный интеллект способен улучшить многие промышленные процессы, однако большинство компаний не могут внедрить его самостоятельно. Специализированные приложения AspenTech с использованием искусственного интеллекта помогут компаниям пройти этот путь. В то время как другие технологии требуют от владельцев компаний покупки сложных платформ и привлечения специалистов по анализу данных, встроенный искусственный интеллект позволяет пользователям сразу начать работу, а бизнесу — повысить доходность».

Франческо Мура (Francesco Mura), руководитель отдела цифровых платформ, процессов и технологий в компании Saras, отметил: «Решение Aspen Hybrid Models поддерживает нелинейные процессы планирования, получающие данные из созданных с помощью ПО Aspen HYSYS высокоточных моделей реакторов для нефтепереработки. Они открывают широкие перспективы для внедрения новых методов корректировки моделей планирования».

Новые возможности 12-й версии программного комплекса aspenONE. Aspen Maestro — новый модуль для Aspen DMC3 и Aspen Mtell. Он автоматизирует процессы, повышает скорость работы и качество моделей, предоставляя менее опытным пользователям инструкции по созданию моделей и агентов.

Aspen Deep-Learning IQ обеспечивает построение более точных моделей и прогнозов. Aspen Verify for Planning использует искусственный интеллект для получения данных и сверки с планом для предотвращения дорогостоящих ошибок.

Aspen Multi-Case одновременно выполняет тысячи процессов моделирования в локальной среде или в облаке для исчерпывающего анализа, результаты которого помогают ориентироваться в сложных операционных процессах и повышают точность и скорость принятия решений.

Aspen Event Analytics оперативно анализирует события производственного цикла. Быстрый и удобный анализ причин непредвиденных производственных событий ускоряет исправление ошибок. Отслеживание событий в реальном времени обеспечивает своевременное реагирование.

Aspen MES Collaborative позволяет объединить все системы предприятия. Это решение собирает информацию в едином архивном реестре на уровне предприятия и помогает включить небольшие объекты в общую инфраструктуру, защищая компанию от потери данных.

Aspen Cloud Connect обеспечивает гибкое подключение, высокую производительность и безопасность при передаче данных из периферии в облако.

Aspen Capital Cost Estimator Insights (ACCE) повышает удобство работы благодаря встроенным механизмам интеграции с ACCE и Aspen Enterprise Insights, предоставляя инструменты визуализации и совместной работы в гибридной облачной среде.