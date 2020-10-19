VisionLabs и Huawei объявили о стратегическом партнерстве в области компьютерного зрения

VisionLabs (входит в экосистему «Сбера») и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках стратегического партнерства стороны договорились о создании совместных решений с использованием продуктов на основе компьютерного зрения и ИИ-ускорителей Atlas.

Серия продуктов Huawei Atlas охватывает все варианты применения искусственного интеллекта и предоставляет вычислительные ресурсы для использования моделей машинного и глубокого обучения. Первым шагом партнерства двух компаний стало добавление поддержки Atlas 800 в систему распознавания и анализа лиц VisionLabs — Luna SDK.

Luna SDK представляет собой кроссплатформенный набор средств разработки с функциональностью распознавания и анализа лиц и других объектов на двумерных изображениях при помощи нейронных сетей. Использующиеся в продукте алгоритмы полностью разработаны командой VisionLabs и признаны одними из самых точных и быстрых в мире. В этом году компания стала первой в четырех категориях тестирования Национального института стандартов и технологий США (NIST).

Таким образом, совместное решение VisionLabs и Huawei позволяет находить лица в видеопотоке и на фотографиях, извлекать из этих изображений лиц биометрические шаблоны и сравнивать их с загруженной базой. Источниками изображений для системы могут выступать дорожные и IP-камеры, видеорегистраторы, носимые устройства и др.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Совместные решения компаний-лидеров в своих сферах — это новые возможности в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности общественных пространств, повышение эффективности производственных процессов и клиентского обслуживания. Мы приветствуем объединение усилий VisionLabs и Huawei Enterprise и полагаем, что результаты этого партнерства рынок оценит очень быстро».

Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия, сказал: «Партнерство с VisionLabs станет большим шагом вперед в совместном развитии искусственного интеллекта не только в России, но и в других регионах мира. Мы рады, что VisionLabs остановила свой выбор на нашем сервере искусственного интеллекта Atlas 800. Это идеальное решение для обучения с использованием изображений, видеоаналитики и методов глубокого погружения. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и ожидаем, что совместное решение найдет применение во многих сферах».

Дмитрий Марков, генеральный директор компании VisionLabs, сказал: «Наше партнерство с Huawei — одним из лидеров в области производства аппаратных средств — позволит предлагать клиентам законченное решение в сфере компьютерного зрения, в котором сочетание программной и аппаратной части дает эффективность в несколько раз выше существующих на рынке предложений. Этот аспект особенно важен, когда требуется быстрая работа с большими базами данных — например, на транспортных и промышленных инфраструктурных предприятиях, платформах управления умными городами, в национальных банковских и государственных сервисах».