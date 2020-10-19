«Манго телеком» запустил голосовых ботов

Оператор профессиональных облачных коммуникаций «Манго телеком» объявил, что начинает эксплуатацию голосовых ботов.

На типовых задачах боты способны заменить людей. С помощью ботов легко реализуются сценарии массового информирования и уведомления клиентов, проведения телефонных опросов, базового консультирования по продуктам или услугам, первичный прием и последующая маршрутизация обращений.

Боты построены на технологиях потокового распознавания и генерации речи, то есть формируют и воспроизводят высказывания в ответ на реплики в диалоге. Точность распознавания — выше 97%. Действия ботов как реакция на слова собеседников определяются по заданному скрипту.

Управление ботами не требует сложного обучения. Можно воспользоваться преднастроенным скриптом (на старте их доступно шесть) или создать оригинальный — при помощи интуитивно понятного графического интерфейса-конструктора с текстовым редактором.

Редактор позволяет использовать не только фразы, но и фразовые шаблоны с загрузкой данных из интегрированной CRM-системы. Таким образом, бот сможет обратиться к клиенту по имени, перечислить товары в заказе, назвать сумму задолженности.

Бот говорит мужским или женским голосом — по выбору, настраиваются интонация и темп речи.

Существуют совершенно четкие бизнес-кейсы, в которых боты дают существенный, очень заметный прирост эффективности, считают в «Манго Телеком».

«Например, многие компании используют механику голосового подтверждения заказа товара или услуги онлайн, и это требует все больших усилий на фоне растущего объема интернет-покупок. Такие и многие другие похожие функции можно с легкостью переложить на ботов, — отметили эксперты оператора. — Мы изучали реакцию людей, и большинство по результатам последующих опросов согласились, что если бот исполняет служебную функцию, которая ускоряет выполнение заказа или решение проблемы, то это только приветствуется, а требование заменить в такой коммуникации бота на человека, особенно в ущерб скорости, не звучит».

Подключение ботов уже доступно пользователям виртуальной АТС Mango Office и одноименной облачной платформы для контактных центров.

Разработчики также пояснили, что появление голосового бота — закономерный шаг развития продуктовой линейки Mango Office. Ранее была анонсирована стратегия «Манго телекома», нацеленная на создание условий для автоматизации коммуникационных процессов. Такие решения заметно увеличивают производительность, избавляя людей от рутинной работы и давая компаниям возможность сосредоточить ценный человеческий ресурс на более сложных, креативных или нетривиальных задачах.