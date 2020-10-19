Клиенты Syssoft смогут приобрести лицензии AnyDesk без НДС

Syssoft («Системный софт») стала прямым партнером поставщика решений для удаленного рабочего стола AnyDesk Software GmbH, заключив прямой лицензионный договор с вендором и теперь поставка лицензий AnyDesk через Syssoft не будет облагаться НДС.

Решение AnyDesk предназначено для удаленного доступа к рабочему столу пользователя. Благодаря собственной разработке AnyDesk Software – DeskRT – подключение и передача изображения с экрана происходят почти без задержек даже при высоком разрешении экрана или в условиях низкой пропускной способности сети. При этом безопасность обмена данными обеспечивается технологией криптографической защиты TLS 1.2. В результате сотрудник может работать с файлами и документами так же оперативно, как если бы сидел за собственным ПК, независимо от того, находится он в соседнем офисе или на другом конце света.

Надежная и быстрая передача данных позволяет использовать AnyDesk для администрирования сразу нескольких компьютеров, проведения одновременных сессий и организации совместной работы пользователей. В частности, Syssoft поставляет весь каталог решений AnyDesk, состоящий из версий Lite, Professional, Enterprise и Power, идеально подходящие для любого сегмента бизнеса и ИТ-специалистов.

«Чтобы защитить сотрудников в период распространения коронавируса, многие компании перевели их на удалённую работу. В итоге мы стали получать больше запросов от клиентов, которые ищут решения для организации надежной и безопасной работы из дома. С AnyDesk данные офисного ПК можно просмотреть с любого подключенного девайса, в любом месте и в любое время. А еще обсудить их с командой в онлайн-режиме и при необходимости поправить совместными усилиями. При этом высокие стандарты безопасности AnyDesk порадуют любого сотрудника отдела информационной безопасности. Мы рады, что такой необходимый в сегодняшних бизнес-реалиях инструмент, имея и так привлекательную цену по своим функциональным возможностям, стал ещё более доступным для наших клиентов», – сказал Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений Syssoft.

Программное обеспечение может работать на всех популярных ОС: Windows, Linux, Free BSD, Mac OS, iOS или Android. Кроме того, разные версии программ совместимы друг с другом.

«Независимо от размера вашей команды сегодня, скорее всего, со временем ваши потребности в инструментах AnyDesk вырастут. Наши гибкие лицензии гарантируют, что у вас будут возможности для обновления и масштабирования ИТ-решения по мере роста вашей команды. Специалисты Syssoft смогут рассказать больше об особенностях решения. Мы уже некоторое время работали с этой командой по разовым сделкам — а сейчас эксперты компании прошли глубокое обучение по нашим продуктам и вышли на уровень стратегического партнерства, заключив дистрибьюторское соглашение с AnyDesk», – сказал Жуан М. Диого, директор по продажам AnyDesk.