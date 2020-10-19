Институт физики и высоких технологий формирует электронный архив на платформе «Этлас»

Автономная некоммерческая организация «Институт физики и высоких технологий» (АНО «ИФВТ») организовал электронный архив документов института на платформе «Этлас».

АНО «ИФВТ» осуществляет инновационную деятельность в области разработки и поставки электронных и оптоэлектронных приборов, наукоёмкого оборудования и интеллектуальных продуктов, а также проводит внедрение в производство новых физических методов и высоких технологий.

Проанализировав масштаб ежедневного оборота документов института руководство пришло к решению оцифровки существующего архива документов и формированию прозрачной структуры их хранения.

Входе проработки данного вопроса был сформирован ряд требований к внедряемой системе. Надежное и защищённое от попыток взломов хранение документов. Гибкий и быстрый поиск документов, с возможность настраивания параметров поиска. Система должна быть полностью отечественной разработкой и входить в реестр российского программного обеспечения. Наличие потокового ввода документов со сканера. Защита системы от различного вида сетевых атак. Наличие автоматизированных механизмов резервного копирования как базы данных, так и базы документов. Возможность настройки и внедрения системы силами собственных специалистов.

В результате изучения представленных на рынке электронных архивов была выбрана система на платформе «Этлас».

В ходе настройки системы специалистами института была сформирована структура архива документов, настроены карточки и правила автоматического именования и нумерации документов. Были настроены правила и расписание создания резервных копий базы данных и базы документов, что позволило полностью обезопасить институт от потери документов.

Переход на систему электронного архива документов дал институту ряд неоспоримых преимуществ. Уход от непрозрачного управления сетевыми папками с документами. Быстрый перевод оригиналов документов в электронный вид за счет поточного сканирования и регистрации в системе. Упрощение и ускорение поиска необходимого документа и связанного с ним пакета дополнительных документов. Прозрачность связей комплектов документов. Отслеживание истории изменений документа. Полную защищенность хранимых в системе данных.