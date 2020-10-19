Blue Prism представила акселераторы SAP

Blue Prism объявила о новых возможностях автоматизации, разработанных специально для корпоративных пользователей SAP ECC и S/4HANA. Акселераторы Blue Prism для использования с SAP ERP предоставляют сотни готовых компонентов автоматизации и тысячи действий для ускорения развертывания и переноса программного обеспечения по планированию ресурсов предприятия (ERP) без программирования. Эти средства автоматизации, доступные бесплатно выборочным клиентам, можно с легкостью развернуть внутри любой существующей цифровой рабочей силы Blue Prism, сократив при этом расходы и повысив эффективность.

Андру Рибоу, руководитель отдела интеллектуальной автоматизации и цифровой трансформации в UniPart, отметил: «Unipart Group - приверженцы Четвертой промышленной революции, и поэтому интеллектуальная автоматизация – это одна из многих цифровых технологий, которые мы используем для трансформации нашего бизнеса. Акселераторы Blue Prism готовы к быстрому внедрению и позволяют автоматизировать многие операции SAP, сокращая время, затрачиваемое на автоматизацию процессов, и обеспечивая немедленный возврат инвестиций. Это решение будет выгодно для развертывания и переноса SAP ECC и S/4HANA, так как дополнительной доработки не потребуется».

Представляя следующую эволюционную веху в автоматизации роботизированных процессов (RPA) и интеллектуальной автоматизации, компании теперь могут дополнять и совершенствовать свои человеческие ресурсы, передав специфические SAP компетенции и знания цифровым работникам Blue Prism. Эти навыки охватывают финансовый учет, продажи и дистрибуцию, управление материалами и многие другие модули SAP, дающие организациям конкурентное преимущество. Более 400 предварительно созданных компонентов автоматизации SAP теперь доступны на Blue Prism Digital Exchange для поддержки подписчиков или через авторизованных партнеров Blue Prism. Акселераторы Blue Prism также могут быть модифицированы в соответствии с конкретными бизнес-процессами или требованиями третьих сторон.

Роберт Кугель, старший вице-президент и директор по исследованиям компании Ventana Research, сказал: «Это новое предложение может увеличить ценность, которую компании получают от своей ERP-системы, предлагая при этом более низкую стоимость и более быстрое время создания ценности, выгоды. Программное обеспечение в виде цифровой рабочей силы может автоматизировать и рационализировать большую часть повторяющейся работы, выполняемой в финансовых и бухгалтерских отделах. Цифровые работники могут не только повысить эффективность работы отделов, но и усилить контроль над процессами и повысить качество финансовой отчетности».

Многие предприятия переходят с SAP ECC на S/4HANA, и это серьезная задача для ИТ-директоров, поскольку эти ERP-системы имеют фундаментальное значение для выживания их бизнеса. Именно здесь акселераторы Blue Prism могут внести свой вклад. Цифровая рабочая сила Blue Prism обладает отработанным умением работы с SAP, что делает их полезными как для переноса программного обеспечения, так и для текущих операций. Клиенты и партнеры могут использовать эти акселераторы для решения проблемы нехватки рабочей силы и повышения уровня автоматизации всего в несколько кликов мышки.

Чиэн Муа, вице-президент по инновациям компании Blue Prism, сказал: «Мы радикально преображаем процесс получения знаний для SAP ECC в среде S/4HANA нашими цифровыми работниками. Мы ускоряем развертывание интеллектуальной автоматизации, предлагая продвинутых цифровых работников со специфическими знаниями, разработанных для устранения пробелов в компетенции SAP и расширения текущих возможностей. Это полностью меняет методику масштабирования цифровой рабочей силы в среде SAP для решения сложных бизнес-задач. Наши клиенты могут на 90% увеличить скорость внедрения, сокращая месяцы работы до минут, что позволит им лучше реагировать на изменения рынка».