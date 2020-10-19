«Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра»

«Айди – Технологии управления» завершила проект по внедрению системы электронного документооборота СЭДО в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» («Россети Цифра», 100% дочерняя компания ПАО «Россети).

В информационной инфраструктуре компании «Россети Цифра» до запуска проекта использовалась устаревшая система управления документооборотом. Качество документооборота компании перестало удовлетворять современным требованиям по оперативности работы, гибкости и управляемости. В результате заказчику потребовалось внедрить единую автоматизированную систему делопроизводства и документооборота.

Основные цели проекта – повышение эффективности работы с документами, создание базы делопроизводственной и договорной документации, а также автоматизация обмена корреспонденцией с исполнительным аппаратом и ДЗО компании «Россети».

Проект был выполнен на базе решения СЭДО – системы электронного документооборота компании «Айди – Технологии управления» (внесено в реестр Российского ПО от 27 мая 2016 г.), реализованной на платформе Documino, создателем которой также является «Айди – Технологии управления».

По итогам проекта удалось создать решение, покрывающее необходимую заказчику базовую функциональность с возможностью ее расширения. В настоящий момент к системе подключены более 330 пользователей, также предусмотрена опция существенного масштабирования, в том числе за счет возможности интеграции с информационными системами компании-заказчика.

В рамках проекта были автоматизированы процессы управленческого документооборота заказчика: регистрация, учёт входящей и исходящей корреспонденции; согласование и подписание организационно-распорядительных документов, их доведение до исполнителей и контроль исполнения; согласование, подписание, рассмотрение и исполнение внутренних и договорных документов; постановка документов на контроль, поиск документов.

«Отмечу, что достаточно масштабный проект удалось выполнить в сжатые сроки, как за счет компетенций и опыта подрядчика, так и благодаря сотрудничеству специалистов «Управление ВОЛС-ВЛ» в рамках проекта. С нашей стороны была сформирована рабочая группа, выделен руководитель проекта от функционального заказчика и ИТ-департамента. Пандемия не помешала подготовке системы к вводу в эксплуатацию. Обучение и запуск, а также техническую поддержку решения в рамках опытно-промышленной эксплуатации удалось провести в полном объеме в удаленном режиме. Гибкая и современная платформа СЭДО позволила пользователям достаточно быстро пройти необходимую адаптацию», – сказал директор департамента разработки и поддержки инфраструктурных решений «Управление ВОЛС-ВЛ» Сергей Медведев.

«Пользователи на стороне заказчика проявили себя не только в успешном освоении новой функциональности, но также сформировали необходимые для развития платформы пожелания, часть из которых удалось разработать оперативно в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Также был определен план развития на краткосрочную перспективу, который мы учли в дорожной карте развития продукта», – отметил исполнительный директор компании «Айди – Технологии управления» Михаил Егоров.