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Smart Engines присоединилась к глобальному договору ООН

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Smart Engines первой из российских компаний-разработчиков искусственного интеллекта и систем распознавания присоединилась к глобальному договору Организации объединенных наций (ООН).

Глобальный договор – крупнейшая международная инициатива, направленная на вовлечение бизнес-структур в деятельность по устойчивому развитию и формирование глобального партнерства между государственным и корпоративным секторами. За 20 лет к глобальному договору присоединились более 15 тысяч компаний со всего мира. В России участниками договора на сегодняшний день являются 74 организации. Присоединением к глобальному договору ООН компания подтверждает приверженность 10 принципам устойчивого развития в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

«Одобрение нашего вступления в глобальный договор – это одновременно и декларация, и подтверждение того, что деятельность Smart Engines ведется в соответствии с современными целями, принятыми в международном сообществе. В своей работе мы ориентированы на заботу об окружающей среде и минимизацию рисков, связанных с применением новых технологий. Это начало нового пути и публичная деятельность в сфере устойчивого развития на высоком международном уровне, где присоединение к ГД ООН можно считать точкой отсчета, – сказал генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров. – Высочайшие стандарты качества, экологическая ответственность и безопасность персональных данных – это то, на чем основывается наш подход GreenOCR. На рынке решений с использованием искусственного интеллекта и систем распознавания мы являемся проводниками и пропагандистами идей ответственной разработки технологий и ответственного потребления. Наша деятельность направлена на создание максимально эффективных программных и нейросетевых решений, которые снижают потребление энергии конечных устройств и уменьшают выбросы углекислого газа в атмосферу. Также в наших разработках мы ориентированы на минимизацию риска утечек персональных данных и предотвращение нарушения конфиденциальности».

Smart Engines стала первой частной российской компанией в области программного обеспечения и разработок систем искусственного интеллекта, присоединившейся к Глобальному договору. Недавно о присоединении к инициативе сообщили Газпромнефть и Росатом.

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