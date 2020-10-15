Accenture переходит на новый уровень в области устойчивого развития

Accenture объявила о новых целях устойчивого развития по сокращению экологического следа и борьбе с изменениями климата к 2025 году. Компания стремится создать более устойчивое будущее, развивая подходы ответственного бизнеса во всех направлениях деятельности и в каждом регионе присутствия, включая Россию.

Достижение нулевого уровня выбросов. Accenture существенно сократит выбросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности офисов, переводя их на источники возобновляемой энергии, поощряя партнеров к тем же мерам, а также предоставляя сотрудникам возможность выбирать для поездок наименее загрязняющие окружающую среду виды транспорта. Чтобы компенсировать оставшиеся выбросы, компания будет инвестировать в решения для удаления углерода из атмосферы, в том числе масштабные озеленительные кампании.

Переход к нулевому уровню отходов. Компания внедрит практику повторного использования или переработки 100% электронных отходов (например, компьютеров и серверов) и офисной мебели. Accenture откажется от применения одноразового пластика во всех офисах по завершении пандемии COVID-19.

Рациональное использование водных ресурсов. Accenture разработает планы по снижению рисков, связанных с последствиями наводнений, засухи и нехватки воды для бизнеса и сотрудников компании в регионах повышенного риска. Accenture начнет измерять и сокращать использование воды в таких местах.

Заявленные цели продолжают деятельность Accenture по снижению негативного влияния на окружающую среду. Одним из этапов которой стало участие компании в программе Глобального договора ООН, присоединение к цели по недопущению потепления на 1,5°C и поддержка инициативы RE100 по переходу на 100% возобновляемые источники энергии к 2023 году.

«Настал момент, когда бизнес, государство и общество должны вместе перестроить мировую экономику, чтобы она работала на благо всех нас, — отметила Джули Свит, главный исполнительный директор Accenture. — Стремительное развитие цифровых технологий дает нам уникальную возможность построить более устойчивое будущее. Масштабируя эти инициативы, мы можем изменить мир к лучшему и создать ценность для каждого человека».

Accenture создала новую роль директора по устойчивому развитию и ответственному бизнесу. С 1 декабря эту должность займет Питер Лейси. Его ключевой задачей станет внедрение инициатив в области устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса как в услуги, предоставляемые клиентам, так и в операционную деятельность Accenture. Он будет помогать клиентам и партнерам по экосистеме внедрять практики устойчивого развития, снижать негативное влияние на окружающую среду и переходить на циркулярную экономику.

На сегодняшний день Питер Лейси возглавляет подразделение Accenture Strategy в Европе и направление устойчивого развития в глобальной команде Accenture. Он имеет многолетний опыт консультирования лидеров бизнеса по вопросам стратегического развития, цифровой трансформации, инноваций, «зеленой» энергии и циркулярной экономики. Он является известным во всем мире экспертом в области устойчивого развития, автором книги «От отходов до изобилия» и ее продолжения «Руководство по циркулярной экономике».

Российский офис Accenture разделяет новые амбициозные задачи и планирует активно развивать практику устойчивого развития.

«Этот год позволил переосмыслить не только значимость технологий для бизнеса, но и важность своевременных и системных действий в области устойчивого развития. Количество экологических катастроф не перестает снижаться и все больше приковывает внимание общества. Растет процент потребителей, выбирающих бренды с социальной ответственностью. «Зеленые» проекты все больше поддерживаются инвесторами и государственными институтами. В нашей стране с учетом низкой базы в области устойчивого компаниям предстоит огромная работа по пересмотру бизнес-стратегий и трансформации операционных моделей, но при этом открываются новые возможности для роста. Сегодня мы можем применить инновационные подходы, передовые технологии и уникальный мировой опыт Accenture для того, чтобы помочь нашим клиентам сделать бизнес более устойчивым», — отметила руководитель практики устойчивого развития Accenture в России Ирина Мусина.