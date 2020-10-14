Видеокодек VideoMost.ai назван решением года 2020

SPIRIT сообщила, что новый видеокодек VideoMost.ai на базе интеллектуальных технологий (машинного обучения и нейросетей), был удостоен награды Innovation and Excellence Award от экспертного издания CorporateLiveWire .

Компетентное жюри для анализа решений, номинированных на награду от CorporateLiveWire, состояло из 90 000 профессиональных бизнес-экспертов, а также авторов и подписчиков издания. Основными критериями для выбора были инновационность, практическая применимость, опыт разработчика в данном сегменте и надежность продукта.

Дополнительно, группа аналитиков CorporateLiveWire сформировала и предложила на рассмотрение список компаний, чьи продукты и достижения на рынке заслуживают внимания. Победители конкурса включены в руководство Innovation & Excellence Awards Guide 2020, пользователями которого являются руководители и технические директора компаний по всему миру.

Инновационный видеокодек VideoMost.ai на базе технологий машинного обучения и нейронных сетей был назван победителем в категории «Лучшее решение года для обработки и сжатия видео 2020».

«В этом году наше издание Corporate LiveWire обратило особое внимание на пионеров, новаторов, первопроходцев и компании, использующие нестандартные подходы для разработки продуктов, номинированных на премию Innovation & Excellence Awards 2020. Все вместе и каждый из победителей в отдельности вносит свой вклад в изменение мира, разрабатывая новые технологии, формируя тренды, устанавливая новые технологические стандарты. При выборе победителей члены жюри принимали во внимания все аспекты, начиная от продуктовых маркетинговых стратегий и заканчивая революционными подходами в каждом конкретном сегменте», - утверждают представители CorporateLiveWire.

Эксперты из жюри высоко оценили инновационный видеокодек Videomost.ai за неоспоримые достижения в развитии технологий видеокодирования. Основные преимущества видеокодека заключаются в существенном сокращении требований к пропускной способности канала для передачи сжатого видео. Инновационный видеокодек Videomost.ai меняет парадигму видеокодирования и превосходит конкурентов, использующих стандартный подход, т.к. обеспечивает коэффициент сжатия 240 (в среднем) и диапазон изменения для разных типов видео - 150-700, в то время как VP9 кодек от Google имеет коэффициент сжатия в среднем в районе 50 и диапазон изменения 10-80.

Член жюри Andrew Walsh сказал: «Используя инновационный подход к видеокодированию на базе машинного обучения и нейросетей, SPIRIT подтверждает свою репутацию эксперта в области разработок передовых программных продуктов и технологий для аудио и видеокоммуникаций».