Участники российского ИКТ-рынка обсудили возможности развития и потенциал экосистемы ARM

В России состоялось первое собрание комитета перспективных технологий АПКИТ, инициатором которого стали «Ланит», Huawei и «Байкал электроникс», при поддержке аналитического центра при Правительстве России

Комитет перспективных технологий АПКИТ был создан в целях развития и продвижения новых технологий, а также построения экосистемы разработчиков программных решений на базе новых аппаратных платформ. Развитие экосистемы предполагает создание системы поддержки участников всего сообщества, а также стимулирование наиболее актуальных направлений развития перспективных технологий, а именно – новых архитектур программно-аппаратных комплексов, систем искусственного интеллекта, робототехнических решений, технологий больших данных, свободного ПО и высокопроизводительных вычислений.

На собрании, прошедшем в формате онлайн-форума, были определены цели и задачи деятельности комитета, также обсуждались вопросы разработки и использования различных инновационных технологий. Кроме того, участниками встречи были впервые продемонстрированы успешные результаты тестирования приложений на архитектуре ARM, которая вошла в список приоритетных технологий комитета как одна из наиболее важных для информационно-коммуникационных технологий в России.

В своей вступительной речи исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев отметил: «Общая идея комитета – поддерживать перспективные технологии, их развитие, помогать тем компаниям, которые занимаются данным направлением. С одной стороны, мы намерены помогать самим компаниям делиться опытом, стыковать их друг с другом, с другой стороны – быть транслятором наших просьб и требований государству».

Руководитель блока мониторинга реализации проектов управления цифровых технологий аналитического центра при Правительстве России Андрей Чукарин в своем выступлении рассказал о роли его организации в работе комитета. По его словам, аналитический центр при Правительстве России готов оказывать комитету перспективных технологий методическую и информационную поддержку. Говоря о возможных направлениях работы комитета для реализации государственных задач, Чукарин особо отметил важность анализа возможностей преодоления ограничений и барьеров, препятствующих развитию перспективных технологий в стране, оценки потенциала внедрения перспективных технологий в отраслях экономики и социальной сферы и избирательного импортозамещения для обеспечения кибербезопасности страны. «Мы понимаем, что на существующих отечественных технологиях невозможно полностью построить необходимую инфраструктуру для цифровой экономики, развития и ускорения цифровой трансформации, необходимо избирательное импортозамещение технологий и цифровых решений тех стран, которые поддерживают режим санкций в отношении нашей страны», – отметил Чукарин.

Затронув тему экосистемы ARM, Андрей Чукарин согласился с выступлением координатора комитета перспективных технологий Ильи Левчука («Техкомпания Хуавэй»), что наиболее важными задачами по ее развитию являются: оценка производительности ARM-решений, стандартизация использования решений на базе ARM в России и определение инструментов миграции кода для ARM.

Андрей Чукарин поделился информацией о том, что в итоге последних изменений в национальных проектах в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» в паспорт были включены только две перспективные технологии, по которым в 2020 г. утверждены дорожные карты (ДК СЦТ) в рамках соглашений с Правительством России: мобильные сети связи пятого поколения (цифровые сервисы), а также квантовые технологии (вычисления и коммуникации).

Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО», сообщил, что его компания давно занимается созданием программного обеспечения для инфраструктуры на ARM и разрабатывает продукты, которые, в том числе, могут быть использованы для миграции существующего ПО на платформу компании. «Я полагаю, что платформа ARM сейчас является весьма зрелой, и эта миграция может быть сейчас осуществлена, тем более что у нас есть мощные и хорошие серверы TaiShan от Huawei, у нас есть "Байкал-М", скоро эти платы пойдут в серию. Сейчас мы можем ставить серьезные задачи по миграции и инструментарий для этого уже готов», – сказал Новодворский.

Евгений Синельников, руководитель инженерного отдела «Саратовский» компании «Базальт СПО», призвал разработчиков активнее развивать ARM-экосистему. «Мы готовы взаимодействовать с разработчиками аппаратных средств для того, чтобы развивать поддержку решений на ARM, предоставляем наши дистрибутивы для разработки и тестирования. Если кто-то хочет протестировать ПО на ARM в рамках темы импортозамещения, он свободно может скачать наши дистрибутивы. Также хотел бы пригласить подключаться к списку совместимости всех разработчиков, которые хотят, чтобы мы создавали общую экосистему».

Валерий Черепенников, директор лаборатории высокопроизводительных вычислений Российского исследовательского института Huawei, в своем выступлении подробно рассказал о состоянии рынка компьютерных технологий, отметив, что ARM-архитектура может быть хорошим «средним подходом» благодаря достаточно большому количеству ядер с высокой эффективностью. Он также выразил уверенность в том, что архитектура ARM в будущем сможет полноценно конкурировать с x86 по многим параметрам, но для этого потребуется время.

Касательно создания экосистемы ARM в России, Черепенников заявил: «Для новой экосистемы нужен "центр гравитации", поэтому то, что мы пытаемся сделать в России некий индустриальный альянс, очень важно, так как это существенно сэкономит ресурсы и приведет к росту эффективности».

Представители компании «Ланит-интеграция» (входит в группу «Ланит») Марат Залотдинов и Ильдар Закиев провели тестирование ARM-сервера Huawei Taishan на базе чипа Kunpeng, которое показало достойные результаты «из коробки» (без дополнительной адаптации, настройки и оптимизации).

Поясняя, почему для тестирования был выбран именно Huawei Taishan, коллеги подчеркнули, что это решение связано не только с минимизацией санкционных рисков. Одним из критериев было использование данного сервера у их партнеров-клиентов, отметив, что ряд корпоративных приложений уже совместимы с ARM-серверами и успешно работают на них, выполняя реальные задачи.

В рамках встречи участники комитета договорились о дальнейшем сотрудничестве и оптимизации работоспособности серверов Taishan и ПО от компании «Ред софт».

Представитель CDNvideo Андрей Листопад рассказал о тестировании Huawei Taishan для блочного хранилища на базе CEPH, которое показало существенное уменьшение задержки. По словам Листопада, благодаря серверам Taishan компания сразу смогла обеспечить дополнительные преимущества для клиентов. Данные серверы уже установлены в их дата-центрах, а также используются для коммерческих сервисов. В ходе тестирования было также выявлено, что по ряду сценариев ARM-серверы могут полноценно конкурировать с решениями на основе архитектуры x86.

Листопад также рассказал о мероприятии «Фестиваль шопинга», для которого компания не только выступала поставщиком облака, но и осуществляла разработку ПО для прямых трансляций на серверах с архитектурой ARM Kunpeng. Событие включало в себя 300 одновременных прямых трансляций, которые смотрели почти миллион зрителей.

В рамках открытой дискуссии в конце собрания были также обсуждены вопросы использования мобильных серверов ARM и дальнейшая повестка деятельности комитета. Следующие собрания, которые пройдут в ноябре и декабре этого года, предварительно будут посвящены инструментам миграции с x86 на ARM, стандартам ARM, а также новым возможным направлениям развития перспективных технологий.

Участники форума отметили, что создание комитета перспективных технологий, несомненно, поможет развитию инновационных технологий в России, а также поспособствует созданию стабильной экосистемы.