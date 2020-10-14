НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила систему управления закупками SAP Ariba Sourcing для повышения эффективности выбора и приобретения оборудования. Система позволяет стандартизировать процесс выбора поставщиков, сравнивать технические характеристики оборудования и условия сотрудничества, контролировать выполнение задач и соблюдение сроков. Цифровое решение позволит сократить операционные затраты на процесс закупки на 20-40%.

SAP Ariba Sourcing объединяет в рамках одной информационной системы множество задач, связанных с выбором поставщиков: разработку и согласование базисного инжиниринга, подготовку перечня необходимого оборудования, заполнение опросных листов и выбор контрагента по техническим и коммерческим критериям. Система позволяет взаимодействовать в едином пространстве всем участникам процесса закупок и, таким образом, экономить время и ресурсы компании.

«Закупка оборудования – один из ключевых этапов реализации инвестиционных проектов, который включает в себя сложные бизнес-процессы. Их оптимизация с помощью передовых ИТ-решений – это необходимое условие поддержания конкурентоспособности в эпоху цифровой трансформации. НЛМК одним из первых в России внедрил систему для промышленного сектора и планирует в будущем расширить применение SAP Ariba Sourcing для закупки основного технологического оборудования», – сказал Анатолий Хебнев, вице-президент по снабжению группы НЛМК.

«SAP Ariba — это динамичная электронная торговая площадка, в рамках которой более 4 млн компаний из 190 стран осуществляют транзакции, управляют расходами и минимизируют риски в цепочке поставок. В текущих условиях это особенно актуально. С помощью системы НЛМК сможет открыть для себя новые возможности в сфере закупок, эффективно заключать сделки и оптимизировать процесс взаимодействия с поставщиками», – отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.