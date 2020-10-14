Cisco назвала четыре тренда кибербезопасности в «новой нормальности»

Эксперты Cisco предложили директорам по информационной безопасности обратить внимание на четыре тренда.

Пандемия выдвинула директоров по информационной безопасности (Chief Information Security Officer, CISO) в авангард борьбы за продолжение работы предприятий. Планы предприятий по обеспечению непрерывности бизнеса с различным отношением к удаленной работе проходят испытания на прочность. То, что было просто реакцией на происходящее, стало объектом долгосрочного планирования. А с учетом того, что злоумышленники все активнее пытаются использовать обостренные пандемией вектора атаки, вопросы информационной безопасности оказываются в центре внимания бизнеса.

«Директора по информационной безопасности сталкиваются с рядом проблем. С какими-то они уже знакомы, какие-то возникают впервые, — сказала Венди Натер (Wendy Nather), возглавляющая группу консультантов по ИБ компании Cisco. — В этом году во главе угла оказалась удаленная работа. Она создает серьезные проблемы в плане прозрачности того, что происходит в ИТ-среде».

Вольф Гёрлих (Wolf Goerlich), ИБ-консультант Cisco, сказал: «Речь идет о прозрачности приложений и устройств. Есть предприятия, где используются более 1000 приложений, при этом служба безопасности иногда видит всего 10% из них. То же относится и к устройствам: иные сотрудники используют 5-10 устройств, а служба безопасности не видит ни одного».

Ричард Аркдикон (Richard Archdeacon), консультант по информационной безопасности Cisco в регионе EMEA, отметил: «Кроме того, директоров по информационной безопасности все больше заботит кадровый вопрос, как привлечь и удержать специалистов».

Пароль — краеугольный камень и ахиллесова пята информационной безопасности. Пользователи вынуждены запоминать, менять и хранить в тайне пароли, притом что в среднем на одного пользователя приходится 191 пароль. Пароли легко скомпрометировать: по данным отчета Verizon Data Breach Investigation Report, причиной 81% взломов стали украденные или слабые идентификационные данные. Мало того, пароли влекут за собой скрытые расходы. Организации ежегодно тратят миллионы долларов и человеко-часов на регулярную смену паролей, так что средства теряются не только из-за взломов.

Сейчас платформы, отраслевые группы и сервис-провайдеры объединяются в поисках опоры для беспарольного будущего. Биометрические технологии постепенно проникают повсюду. Их все шире используют и потребители, и бизнес. Компании начинают интересоваться тем, что будет с безопасностью пользователей и данных в мире без паролей.

«Не так просто забыть про пароли после 60 с лишним лет их применения. У нас появилась уникальная возможность пересмотреть принципы аутентификации и создать системы, которые будет столь же легко использовать, как и трудно взломать», — сказал Гёрлих.

«Беспарольное будущее может наступить через год-два, — добавляет Натер, — А пока жизнь пользователей уже облегчают решения однократной идентификации (Single Sign On)».

Во многих организациях традиционный подход к безопасности предусматривает составление инструкций и исполнение политик. Однако за прошедшие месяцы можно было наблюдать серьезный культурный сдвиг. Зарождается новая модель сотрудничества и взаимодействия специалистов по информационной безопасности с коллегами по бизнесу. Работники становятся более независимы, темпы работ ускоряются. Поэтому средства безопасности должны быть как можно проще с точки зрения их использования.

«Создавая системы информационной безопасности, мы должны больше ориентироваться на сотрудничество, а не на контроль», — считает Натер.

С одной стороны, контролируя пользователей, организации расходуют свои средства, с другой — пользователи все больше берут контроль в свои руки. Перед CISO встают вопросы: что же необходимо контролировать безусловно, а что можно передать пользователям, что следует и чего не следует осуществлять принудительно.

Во время пандемии подразделение Cisco Duo Security, ответственное за многофакторную аутентификацию и безопасный доступ, зафиксировало скачок числа пользовательских аутентификаций с 600 до 800 млн. В основном этот рост связан с удаленной работой, и тенденции к снижению не видно.

«Необходимо отметить действия директоров по информационной безопасности во время локдауна, — сказал Аркдикон. — Они закладывают правильные основы, реализуя такие базовые средства контроля, как многофакторная аутентификация и защита на уровне DNS и VPN. На фоне появления новых режимов труда они делают соответствующие выводы и формируют перспективную стратегию защиты своих организаций. При этом нарастает потребность в сотрудничестве, с тем чтобы усилить роль пользователей на переднем крае защиты».

Традиционно степень доверия определяется исключительно по сетевому адресу, с которого поступил запрос. Подход с нулевым доверием более динамичен и адаптивен. Доверие устанавливается для каждого запроса, откуда бы он ни поступил, защищаются сети и приложения, и доступ получают только прошедшие проверку пользователи и приложения.

Многофакторная аутентификация, шифрование и маркировка известных и доверенных устройств затрудняют атакующим получение информации (идентификационные данные, сетевой доступ, возможность горизонтального перемещения).

Специализированные системы поведенческого анализа (User and Entity Behaviour Analytics, UEBA) — пример того, как безопасность на базе нулевого доверия укрепляется с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО). В отличие от применяемого сегодня обобщенного подхода, анализу подвергаются конкретные действия.

«Применение ИИ и МО — одна из форм автоматизации в помощь человеку. Автоматизация хорошо работает тогда, когда есть уверенность, точность и ответственность. Продукция Cisco учитывает все эти три фактора. Необходимо быть уверенным в том, зачем необходима автоматизация и чего она позволяет достичь. Необходимо точно знать, как работает автоматика, чтобы она не оказывала непредсказуемого влияния на другие системы. Наконец, необходимо взять на себя ответственность и быть готовым к тому, что автоматическая система будет работать долгое времени без каких-либо доработок», — сказала Натер.