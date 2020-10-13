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Подтверждена совместимость ОС «Циркон» и аппаратных решений «Рутокен» для аутентификации и электронной подписи

Безопасность Интеграция Системное ПО Техника

В рамках технологического сотрудничества компании «Актив» и «Свемел» завершили тестирование на совместимость средств аутентификации и электронной подписи «Рутокен» и операционных систем семейства «Циркон».

С учетом взятого государством курса на импортозамещение и постоянно вводимых санкций интерес к отечественным аппаратным и программным продуктам растет постоянно. Совместная деятельность компании «Актив» и «Свемел» позволит комплексно подходить к решению задач и реализации проектов в рамках реализации политики импортозамещения.

Совместимость работы электронных идентификаторов «Рутокен» и ОС «Циркон 36С», а также программного обеспечения для терминального доступа «Циркон 36Т» была подтверждена в ходе тестовых испытаний. В тестировании участвовали «Рутокен S», «Рутокен Lite», «Рутокен ЭЦП 2.0» (micro), «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» (micro, Type-C), «Рутокен ЭЦП PKI» (micro, Type-C), смарт-карты «Рутокен». Токены и смарт-карты используются в качестве защищенных аппаратных носителей для аутентификации в ОС и для электронной подписи.

Компании «Актив» и «Свемел» рекомендуют аппаратные решения «Рутокен» и ОС «Циркон» для совместного использования и создания информационных систем с повышенными требованиями к безопасности.

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