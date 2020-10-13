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«Норникель» автоматизировал внутренний аудит на базе SAP

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Норникель» завершил проект комплексной автоматизации внутреннего аудита на базе решения SAP Audit Management. За счет использования единой системы компания повысила эффективность проведения аудиторских процедур и сократила сроки на подготовку аналитической отчетности. Партнером внедрения выступила компания PwC (PricewaterhouseCoopers).

Задачами департамента внутреннего аудита в «Норникеле» является проведение объективных и независимых проверок, в ходе которых оценивается эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками. На основе проведенных проверок готовятся отчеты и предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля, осуществляется непрерывный контроль и мониторинг за разработкой планов мероприятий по устранению нарушений.

В результате была создана единая система, в которой можно планировать и проводить аудит, фиксировать статус проверок и выявленные недостатки. Помимо этого, в системе можно создавать аналитические отчеты, контролировать исполнение рекомендаций, а также хранить все необходимые документы.

На момент старта цифрового проекта в компании отсутствовало единое хранилище данных по аудиторским проверкам и мониторингу исполнения рекомендаций, а также информации о статусе выполнения аудитов и годового плана работ департамента.

«С использованием SAP Audit Management в компании был создан единый рабочий инструмент для внутренних аудиторов, обеспечено соответствие процессов компании по внутреннему аудиту международным стандартам. После успешного внедрения в главном офисе мы планируем тираж системы в филиалах и обществах корпоративной структуры», - сказала Наталья Гололобова, директор департамента внутреннего аудита «Норникеля».

С технической точки зрения новая система в «Норникеле» построена с использованием нескольких цифровых решений – основного IT-продукта SAP Audit Мanagement и платформы SAP BW on HANA, используемой для формирования аналитической отчетности.

«Внедрение SAP Audit Management в «Норникеле» стало вторым в России и первым в горно-металлургической отрасли. Мы рады, что портфель IT-инструментов компании пополнился системой, которая поможет сделать бизнес-процессы еще более эффективными. Аналитика в реальном времени позволит компании фиксировать и брать в работу выявленные недочеты, оперативно оценивать риски и существенно повысить скорость и качество внутреннего аудита в целом», - отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

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