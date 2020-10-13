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«Контур» выпустил сервис для проверки безопасности сделок с недвижимостью

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Контур» выпустил сервис для проверки безопасности сделок с недвижимостью. С помощью сервиса «Эксперт-проверка» пользователи смогут узнать о рисках и оценить перспективность сделки до подписания документов.

Сервис «Эксперт-проверка» поможет автоматизировать проверку сделки с недвижимостью. Пользователю достаточно указать участников сделки и продаваемый объект, и сервис самостоятельно соберет сведения из нескольких источников в сводный отчет. Он проанализирует полученные данные и отметит риски, на которые нужно обратить внимание.

Из отчета пользователь узнает всю доступную информацию о физических и юридических лицах: исполнительные дела и задолженности, сведения о банкротстве, участие в делах арбитражных судов и судов общей юрисдикции, наличие в списках террористов и экстремистов, нахождение в розыске, подлинность паспорта, СНИЛС и нотариальной доверенности.

Также сервис покажет сведения об объекте недвижимости: информацию из выписки из ЕГРН, например, адрес, площадь и кадастровый номер, историю владения, наличие обременений, ограничений и зарегистрированных правопритязаний, нахождение в списках культурного наследия.

Эксперт-проверка будет полезна агентствам недвижимости и юридическим компаниям. Она поможет сократить время проверки: информацию, которую раньше искали вручную, сервис соберет автоматически. Сведения о юрлице будут готовы в течение часа, а проверка физлица и объекта недвижимости займет до трех дней.

Алексей Лапихин, менеджер «Контур.Реестро», отметил: «Покупка недвижимости — важное решение. Чтобы защитить финансовые вложения, нужно проверить чистоту сделки до того, как подписать документы. Так, Росреестр может отказаться регистрировать переход прав собственности, если узнает, что на недвижимость наложен арест. Проблемы могут появиться даже через несколько лет после подписания договора. Например, если владелец приватизировал квартиру без участия детей. Специалисты, которые профессионально занимаются проверкой сделок тратят много времени на поиск информации об участниках сделки и самом объекте. Мы в «Контур».Реестро решили автоматизировать этот процесс. Сервис Эксперт-проверка поможет упростить и ускорить проверку сделок: он не только соберет всю доступную информацию, но и подскажет о потенциальных угрозах».

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