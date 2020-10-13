Datadome расширяет спектр услуг и переходит в BIM-проектирование

Следуя современным тенденциям развития индустрии проектирования и строительства центров обработки данных, с января 2020 г. команда Datadome перешла на трехмерное моделирование и выпуск рабочей документации в Autodesk Revit. Программа предназначена для автоматизации проектирования и строительства на основе технологии информационного моделирования зданий (BIM).

Данная технология позволяет максимально эффективно и корректно объединить большой объем информации об объекте и отдельных его элементах, формирующей в совокупности с технико-экономическими показателями единую информационную модель, при изменении которой происходит автоматический пересчет всех спецификаций. Благодаря этому BIM становится единым ресурсом знаний для получения информации об объекте — с его помощью происходит комплексное взаимодействие участвующих сторон на всех стадиях жизненного цикла объекта.

Андрей Павлов, генеральный директор Datadome, сказал: «Создание инженерной структуры ЦОДа требует высокой детализации модели, отслеживания изменений на каждой стадии проекта и координации работы большого количества участников, поэтому для эффективного решения этих задач мы приняли решение о повышении профессиональных компетенций и применении BIM-технологии. Введенные в работу инструменты позволяют в одной среде соблюсти баланс между инженерными системами дата-центра и согласовать их взаиморасположение, исключив объекты с избыточной надежностью или функциональностью. Одновременно с этим значительно повышается гибкость в принятии решений, а в результате мы получаем консолидированный документ, в создании которого принимают участие все заинтересованные службы».

Параллельно с этим специалисты Datadome также завершили обучение на сертификационных курсах по работе с программой Autodesk Navisworks. Она позволяет в реальном времени координировать модели от разных исполнителей, визуализировать процесс строительства и с высокой точностью предупреждать потенциальные проблемы еще до начала реализации проекта.

В результате портфель Datadome пополнился следующими видами работ в Autodesk Revit и Navisworks: информационное моделирование разделов инженерных систем; создание или применение семейств от производителей; работа с шаблонами проекта; работа по требованиям к информационной модели (BEP, EIR); выдача рабочей документации; составление спецификаций; обмен заданиями внутри программы; удаленная работа через Autodesk Revit Server или BIM 360; проверка на коллизии и выдача отчетов.

Стоит отметить, что сегодня проектирование в BIM — один из приоритетных пунктов национальной программы «Цифровая экономика», реализация которого предполагает сокращение затрат в строительстве на 20%, а сроков — на 30%. При этом на данный момент в России информационное моделирование используют не более 7% компаний.