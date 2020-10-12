Zyxel Networks представила 12-потоковый маршрутизатор Armor G5 с Wi-Fi 6

Zyxel Networks выпустила использующий технологию Wi-Fi 6 мощный 12-потоковый мультигигабитный защищенный беспроводной маршрутизатор Armor G5 AX6000. Устройство предоставляет пользователям, работающими с большими объемами данных, высокую эффективность, емкость и гигабитные скорости, необходимые для передачи по сети видео высокого разрешения и обслуживания приложений IoT.

Сегодня продажи мобильных устройств, поддерживающих новейший стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 6 быстро растут. Такие устройства решают проблемы недостаточной производительности Wi-Fi при высоких требованиях к полосе пропускания, например, в домашнем офисе, при работе с приложениями IoT и с видео высокого разрешения. «Однако большинство первых пользователей Wi-Fi 6 еще не могут полностью оценить весь потенциал нового поколения устройств, поскольку у них нет беспроводного маршрутизатора, поддерживающего этот стандарт, и в результате выигрыш в скорости оказывается намного меньше ожидаемого», - отметил Натан Йен (Nathan Yen), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway SBU.

«Мы разработали Armor G5 специально для тех пользователей, которым требуется максимальная производительность беспроводной и проводной сети, включая покрытие и пропускную способность. Наш новый маршрутизатор улучшает эффективность и емкость домашней сети, сокращает задержки при передаче данных сетевым устройствам», - сказал он.

Сердце Armor G5 – это мощный 64-битовый четырехядерный центральный процессор 2.2 ГГц, в сочетании с 13 антеннами с увеличенным коэффициентом усиления и 12 потоками Wi-Fi обеспечивающий одновременное обслуживание маршрутизатором более 30 соединений на максимально возможной скорости.

Для обслуживания проводных соединений Armor G5 оборудован мультигигабитным портом 10G Gig Ethernet LAN, который дает многократное увеличение скорости по сравнению с LAN-портами 1G, 2.5G и 5G, используемым в большинстве выпускаемых сегодня беспроводных маршрутизаторов. Для создателей мультимедийного контента и других пользователей, которым часто нужно по локальной сети записывать на систему хранения NAS файлы большого объема или их резервные копии, применение 10-гигабитного порта Armor G5 каждый месяц сэкономит несколько часов рабочего времени.

Armor G5 также обеспечивает максимальную безопасность домашних пользователей, самозанятых и работников небольшого офиса. Этот маршрутизатор полностью совместим с программным обеспечением OpenVPN, что позволяет подключить его к любому сервису VPN. Это предоставляет пользователю возможность защиты всех соединений и устройств в его домашней сети, включая и тех, которые обычно не поддерживают защиту с помощью VPN (например, смарт-телевизоры и игровые консоли). Если пользователь находится вне своего дома, то с помощью маршрутизатора он сможет создать туннель VPN для безопасного подключения к своей домашней сети.

Для максимально быстрой и легкой подготовки маршрутизатора к использованию он поставляется с мобильным приложением Armor Mobile App, которое выдает подробные пошаговые инструкции по настройке. При этом удобный web-интерфейс позволяет легко управлять устройством даже если пользователь совсем не разбирается в сетевых технологиях.

Также сегодня компания Zyxel объявила о выпуске доступной по цене модели Wi-Fi 5 из серии Armor - мультигигабитного защищенного беспроводного маршрутизатора с функцией родительского контроля Armor G1.