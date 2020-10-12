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Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве

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7 октября 2020 г. известные на рынке автоматизации предприятий пищевой промышленности компании внедренческий центр «Раздолье» и «Призма ПИК» объявили о стратегическом партнерстве с целью повысить эффективность комплексной автоматизации предприятий пищевой отрасли: от MES- до ERP-системы.

Для предприятий пищевой отрасли критически необходима автоматизация всех ключевых бизнес-процессов: от закупки сырья и найма сотрудников, до управления рецептурами и ходом производства, от контроля отгрузок в тысячи магазинов федеральных розничных сетей до прослеживаемости каждой партии отгруженной продукции – от грядки и до полки магазина. Обеспечить такую сквозную автоматизацию можно только внедрив на предприятии MES-систему и обеспечив ее «бесшовную» интеграцию с ERP-системой.

Объявленное партнерство позволяет обеспечить для клиентов гарантированную и стабильную совместную работу решений «Призма: MES (система управления производственными процессами)» и «1С:ERP Управление предприятием 2».

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Внедренческий центр «Раздолье» и «Призма ПИК» объявили о стратегическом партнерстве с целью повысить эффективность комплексной автоматизации предприятий пищевой отрасли

Руководитель ВЦ «Раздолье» Евгений Грибков говорит: «Мы внимательно изучили опыт компании «Призма ПИК» и считаем разработанную ими MES-систему одной из лучших систем для пищевых предприятий на рынке России. Я уверен, что совместное внедрение у клиентов системы «Призма:MES» и «1С:ERP» полностью закроет задачи современной автоматизации любого предприятия отрасли».

По словам Директора компании «Призма ПИК» Александра Андросова, тесное взаимодействие продуктов «Призма: MES» и «1С:ERP» позволит отечественным компаниям быть полностью уверенными в эффективности управления человеческими и сырьевыми ресурсами на предприятии. «Убежден, что в сотрудничестве с высокопрофессиональной командой ВЦ «Раздолье» мы сможем решать самые амбициозные ИТ-задачи, стоящие перед предприятиями динамично развивающейся пищевой отрасли», – отметил Андросов.

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