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Varonis внедрила в «Леруа Мерлен» решение для аудита ИТ-инфраструктуры

Безопасность Интеграция Внедрения Ритейл Розница

Varonis завершила проект по развертыванию систем для мониторинга файловых серверов и пользователей в компании «Леруа Мерлен», крупном международном ритейлере. Решения были внедрены в центральном офисе компании и двух крупнейших магазинах сети в Москве. Настройка и промышленное развертывание системы заняли три рабочих дня.

Varonis внедрил в «Леруа Мерлен» решение Datadvantage, которое показывает картину использования информационных потоков в рамках разнородной ИТ-инфраструктуры и Data Classification Engine, помогающий классифицировать конфиденциальные данные в местах их хранения, локально и в облачных сервисах.

Перед департаментом информационной безопасности стояла задача навести порядок в правах доступа к большому объему данных, хранящихся на файловых серверах, а также осуществлять анализ действий пользователей с данными. Кроме того, в период пандемии компания «Леруа Мерлен» активно развивала направление онлайн-продаж, из-за чего стало особенно важным контролировать отсутствие персональных, платежных и других конфиденциальных данных на файловых ресурсах компании. Проведенный с помощью решений Varonis аудит показал, что около 65% конфиденциальных файлов ранее находились в открытом доступе.

«Нашей компании был нужен эффективный инструмент мониторинга: у нас огромный объем неструктурированных данных и вручную контролировать их проблематично. Сейчас этот процесс полностью автоматизирован. Таким образом, внедрение помогло как защитить коммерческие интересы бизнеса, так и усилить безопасность наших клиентов. Сейчас у нас есть планы масштабирования и расширения проекта на всю инфраструктуру компании», — сказал Александр Лимонов, владелец продукта «Информационная безопасность» компании «Леруа Мерлен».

Помимо Datadvantage и Data Classification Engine в «Леруа Мерлен» на «тест-драйв» была предоставлена полнофункциональная версия Datalert, которая обеспечивает поведенческий анализ, помогает выявлять аномалии и реагировать на инциденты, а также Datadvantage для Directory Services.

«Перед нами стояла задача навести порядок и создать прозрачную картину того, кто имеет доступ к данным, а также регламентировать места хранения критически важной информации. Нужно отметить и то, что Varonis не только осуществляет настройку системы, но и сопровождает проект после внедрения. Также наша команда обучила сотрудников Леруа Мерлен работе со стеком поставленных решений», — отметил Владимир Вечирний, ведущий системный инженер Varonis в России.

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