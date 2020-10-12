Utrace вывела на российский рынок новое решение для производителей лекарств

Utrace вывела на российский рынок свое новое решение для фармпроизводителей – облачную аналитическую платформу Utrace Analytics. Решение собирает данные из трех источников: системы L4, ИС МДЛП и различных корпоративных бизнес-приложений. С помощью платформы производители могут в онлайн-режиме отслеживать распределение товара по всей логистической цепи и получать данные о конечных продажах, анализировать коммерческую эффективность маркетинговых кампаний и точнее планировать процессы производства и поставок.

С 1 июля 2020 г. началась обязательная маркировка лекарственных препаратов, что по ранее озвученным заявлениям регулятора означало возможность всем производителям, подключенным к ИС МДЛП, начать получать доступ к данным о движении собственного товара по всей цепи (route to market). Для эффективной работы с таким источником детальной информации фармпроизводителям необходима быстрая и мощная система, поддерживающая совмещение и обогащение с множеством внутренних бизнес-данных. Чтобы производитель мог использовать все открывшиеся возможности прозрачного рынка, компания Utrace разработала специальное ИТ-решение – облачную платформу Utrace Analytics.

С точки зрения архитектуры новая система является одновременно и транзакционным бизнес-приложением, и хранилищем данных. Первое необходимо для взаимодействия с ИС МДЛП, а второе используется для преобразования и хранения больших объемов данных. Utrace Analytics собирает информацию на трех уровнях. Первый – мастер-данные из системы L4, а также первичное движение продукции внутри компании-производителя: какие серии были произведены, где хранятся и кому первоначально отгружены. Второй – информация из ИС МДЛП, которая помогает вычислить движение продукции в товарном контуре, от производителя к дистрибьютору и далее до аптек и покупателя. Третий уровень – данные из бизнес-приложений: о проведении промо-акций, увеличении стоков, изменении ценовых соглашений с дистрибьюторами и другая информация, которая может влиять на динамику спроса. В зависимости от инсайтов, которые сейчас необходимы пользователю, он может выбрать, какие внутренние данные совместить с информацией из МДЛП.

Utrace Analytics позволяет аналитикам фармкомпаний в режиме онлайн визуализировать все звенья цепи поставок каждого лекарственного препарата, а также автоматизировано выявлять появление дефектуры, риск наступления out-of-stock, over-stock, получать сводку фактического спроса в аптеках и ЛПУ, анализировать силу бренда (мощность сетевого распространения и индекс дистрибуции). Кроме того, благодаря информации, полученной с помощью системы, фармкомпания может более гибко и точно планировать производство и поставки, увеличить оборачиваемость на собственных и партнерских складах.

Также ИТ-решение помогает повысить коммерческую эффективность производителя. Аналитики могут в режиме реального времени отследить коммерческую эффективность маркетинговых кампаний на уровне розничного сегмента, проанализировать выполнение объемных соглашений дистрибьюторами, upsale локальных и промо-акций, а также получить информацию о конечных продажах.

«Данные из ИС МДЛП позволяют фармпроизводителю оперативно узнать, что происходит на рынке с его товаром, что важно как в коммерческом, так и госпитальном сегментах. До старта маркировки представить такое было невозможно, ведь информация от дистрибьюторов не всегда поступала вовремя, а данных из ЛПУ вообще не было. Первая задача нашего решения – помочь фармкомпании совместить информацию из ИС МДЛП с внутренними данными так, чтобы уже на короткой дистанции научиться извлекать пользу из детальных сведений и настроить автоматическую триггерную модель по работе с отклонениями. Вторая – предоставить более сложные инсайты, рекомендательные сервисы, которые компания могла бы использовать, чтобы повлиять на элементы цепи поставок, в результате повысив уровень продаж», – сказал Евгений Роднянский, операционный директор компании Utrace.