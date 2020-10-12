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Сервис биометрической защиты CorpSoft24 вошел в Реестр отечественного ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Решение для защиты корпоративных данных на основе биометрической идентификации пользователя компании CorpSoft24 вошло в Реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сервис CorpSoft24 вошел в реестр по приказу Минкомсвязи РФ от 06 октября 2020 года под №515.

«С переходом на удаленку специалисты по кибербезопасности фиксируют увеличение количества атак на бизнес, независимо от сферы. «Слабым звеном» часто становятся сотрудники компании, работающие в удаленном формате, через которых и действуют преступники. Наше решение призвано обезопасить бизнес и сократить риски взлома. Попадание нашего сервиса в Реестр отечественного ПО только подтверждает актуальность разработки. Для нас это важное событие», - сказал Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24.

По данным SearchInform, 66% российских компаний столкнулись с утечкой данных.

«Программы на основе биометрической идентификации ожидает бурный спрос в самое ближайшее время. А количество отраслей, использующих подобные системы, будет расширяться: вслед за финансовым и банковским сектором - «пионерами» по внедрению таких систем - интерес будет расти у производственных, логистических, строительных компаний», - отметил Константин Рензяев.

По его словам, решение призвано свести на нет возможность несанкционированного доступа в информационную систему, за счет непрерывной биометрической идентификации с момента аутентификации пользователя до окончания сеанса.

В Corpsoft24 объясняют, что сервис решает сразу несколько задач: блокирует попытки входа в информационную систему под чужим логином, защищает от считывания содержимого экрана посторонним и от подмены пользователя информационной системы.

Кроме того, сервис блокирует доступ пользователя в информационную систему под принуждением и фиксирует злоумышленника: при попытке несанкционированного доступа программа фотографирует «нарушителя» и сохраняет в системном журнале программы.

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