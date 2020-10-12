Платформа РУСТЭК получила новые возможности для управления ИТ-инфраструктурой, организации хранения и защиты данных

«СБКлауд» выпустила новый релиз российской платформы виртуализации РУСТЭК. В нем реализован широкий спектр новых возможностей по развитию дополнительных сетевых сервисов, в том числе – инструментов обеспечения безопасности инфраструктуры и данных.

Работа над новым релизом велась с учетом обратной связи от заказчиков, активно использующих РУСТЭК – крупных компаний, госструктур, научных и образовательных учреждений. Стратегия развития РУСТЭК как сервисной распределенной платформы и семейства облачных продуктов на ее основе направлена на решение задач крупных компаний и госструктур в области оптимизации ИТ-инфраструктуры, импортозамещения, роста масштабируемости и надежности используемых ИТ-решений. С учетом этого, изменения в рамках нового релиза РУСТЭК можно разделить на три направления: защита данных и расширенная сетевая функциональность, программная система хранения данных, дополнительная функциональность и новые облачные сервисы.

Новый сервис по организации межсетевого экранирования периметра (FWaaS) расширяет возможности управления защитой данных. В предыдущих релизах РУСТЭК был доступен сервис по управлению защитой непосредственно виртуальной машины. Теперь добавляется еще один уровень: сервис быстрой и гибкой настройки пограничного межсетевого экрана на уровне сегмента сети. К числу важных нововведений в рамках нового релиза РУСТЭК также стоит отнести поддержку протоколов BGP и IPv6.

Реализованы новые механизмы сегментации сетей (GRE, GENEVA, VXLAN). В отличие от зарубежных аналогов, где эти опции, как правило, являются платными или приобретаются как отдельные продукты, РУСТЭК содержит эти возможности уже «в коробке», как базовую функциональность.

Благодаря появлению встроенного SDS теперь можно развертывать и использовать РУСТЭК на серверах без специализированных СХД.

Новый сервис DNaaS позволяет администраторам упростить управление корпоративными доменами разного уровня в рамках распределенной корпоративной инфраструктуры. Также была расширена функциональность и других компонентов платформы. Например, реализован новый сервис для управления ключами, поддержка шифрования дисков. Полный список обновлений доступен на сайте платформы.

«Компания "Сбклауд" постоянно работает как над расширением функционала платформы РУСТЭК и всего семейства облачных продуктов на ее основе, так и над развитием уже существующих возможностей. Мы ведем эту работу в тесном сотрудничестве с экспертами со стороны заказчиков, с учетом наиболее актуальных технологических трендов и задач наших клиентов в области IaaS», – отметил директор по продукту РУСТЭК компании «Сбклауд» Алексей Черевков.