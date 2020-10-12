«Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs

«Ланит» выпустил новую версию платформы Landocs 3.7.1 для управления корпоративным контентом. Основные новшества версии — совершенствование UI/UX, оптимизация быстродействия, новые компоненты, новые функциональные возможности и интегрированные решения.

Landocs — это российская модульная платформа класса ECM (Enterprise Content Management, управление корпоративным контентом), которая решает весь комплекс задач управления электронными документами организации: от потокового ввода бумажных документов и управления организационно-распорядительными документами, финансовыми, клиентскими, техническими до создания специализированных решений для различных типов документов и бизнес-процессов. Также платформа обеспечивает организацию долговременного хранения электронных документов.

Среди крупных пользователей Landocs — Федеральное казначейство, «Русгидро», МОЭК, Банк России, дочерние общества «Газпром», НПО «Энергомаш» и многие другие ведущие российские и зарубежные организации из различных отраслей экономики.

Директор департамента систем управления документами «Ланит» Александр Родионов, сказал: «Сейчас мы видим в корпоративном сегменте накопленную усталость от неоптимальных решений в части UI/UX и быстродействия, так как это оказывает сильное влияние на скорость и эффективность работы сотрудников. Новая версия Landocs позволяет радикально ускорить работу пользователя в системе с одной стороны за счет веб-клиента, реализованного на основе лучших практик в области построения пользовательского интерфейса (UI) и клиентского опыта (UX), с другой стороны — за счет доработок самой платформы в части производительности».

В Landocs 3.7.1 оптимизирована скорость работы до 50% клиентских операций — вход в клиент, открытие формы сообщений, отправка сообщений и оптимизация нагрузки на сервере СУБД. В платформе появилась новая версия веб-клиента — виджеты главной страницы с широкими возможностями мониторинга задач и действий в системе с индивидуальной настройкой под пользователя, интерактивный помощник для обучения новых пользователей и подсказок по бизнес-процессам. Появились дополнительные возможности по автоматизации юридически значимого электронного документооборота (ЮЗ ЭДО) внутри организации. «Ланит» реализовал полный набор инструментов для организации работы проектных команд с использованием кастомизируемой и гибкой функциональности задач, чатов, маршрутизации, средств одновременной работы с файлами и возможности встраивания видеоконференций.

В последней версии платформы расширены возможности управления хранилищами контента и реализована гибкая настройка правил хранения различного контента. Доступна реализация новых сценариев и оптимизация использования инфраструктуры: хранение контента в разных хранилищах (например, коммерческая тайна и персональные данные могут храниться на шифрованных дисках), перемещение между хранилищами (например, по времени создания или частоте использования файлы могут переноситься на более медленные диски), появляется возможность совместно использовать различные типы хранилищ, включая облачные хранилища. В Landocs появилось больше вариантов для работы нескольких организаций на одном наборе серверных компонент и единой базе данных (разграничение контуров организаций).

Доработан центр управления, и теперь в едином приложении не только объединяются все утилиты для администрирования системы, а еще и предоставлены широкие возможности по быстрому созданию справочников.

Также в Landocs 3.7.1 появились многоязычность с возможностью оперативного переключения между языками, встраивание импортозамещенного офисного ПО и другие новые функциональные возможности, повышающие удобство работы пользователя.