«Диасофт» роботизировал электронный документооборот с СЭД НРД

«Диасофт» расширяет использование технологии роботизации в своих разработках. Так, решение на платформе развития бизнеса Digital Q Financial Markets обеспечивает автоматизированный обмен документами участников электронного документооборота (ЭДО) с Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) при ведении депозитарной и клиринговой деятельности. В итоге «Диасофт» планирует роботизировать весь пул своих решений для поддержки деятельности банков на финансовых рынках.

Решение «Диасофт» позволит на 70% сократить ручной ввод данных оператором в системе «ЛУЧ» или при работе с WEB-кабинетами (рабочее место оператора НРД) при обмене документами с «Национальным расчетным депозитарием», а также будет актуально для настройки электронного взаимодействия между системой депозитарного учета клиента и средствами обмена документами с НРД.

«Автоматизация сегодня неотъемлемая составляющая любого бизнес-процесса. Но мы предлагаем не просто автоматизировать отдельную функцию обработки сообщений – мы подключаем роботизированный процесс, который идет по своим шагам, а пользователь, исполняющий роль контролера, следит, чтобы процесс выполнялся. Кроме того, благодаря тому, что нам доступна технология роботизации, стало возможным постоянно расширять функционал решений. Подключение формата СЭД НРД в нашем решении по автоматизации ЭДО – один из шагов в сторону полной роботизации с возможностями настраивать цепочки STP, многопоточную обработку, использовать микросервисы и другие современные технологии. Мы планируем отслеживать и поддерживать дальнейшие форматы сообщений в рамках электронного взаимодействия с участниками финрынков с учетом выбранного нами пути технологического развития решений», – сказал Максим Селезнев, руководитель продукта «Депозитарий» компании «Диасофт».

Таким образом, специалисты «Диасофт» подключили в решении для взаимодействия с НРД цепочки STP-процессов. Такая функциональность позволяет настраивать действия, ранее реализуемые пользователем – теперь их будет выполнять система по специально настроенным алгоритмам. За пользователем остается право вносить необходимые корректировки и продолжить выполнение процесса. «Диасофт» гарантирует значительное ускорение выполнения бизнес-процесса и обработку большого количества операций за короткий промежуток времени.

Внедрение решения от «Диасофт» не меняет бизнес-процессы банка – они остаются прежними, но появляется возможность использования электронных документов в формате СЭД НРД. Немаловажно еще и то, что, в связи с национальной локализацией СЭД НРД, решение «Диасофт» является альтернативой ЭДО на форматах SWIFT и предоставляет сервис по более низким тарифам.