Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Диасофт» роботизировал электронный документооборот с СЭД НРД

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Диасофт» расширяет использование технологии роботизации в своих разработках. Так, решение на платформе развития бизнеса Digital Q Financial Markets обеспечивает автоматизированный обмен документами участников электронного документооборота (ЭДО) с Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) при ведении депозитарной и клиринговой деятельности. В итоге «Диасофт» планирует роботизировать весь пул своих решений для поддержки деятельности банков на финансовых рынках.

Решение «Диасофт» позволит на 70% сократить ручной ввод данных оператором в системе «ЛУЧ» или при работе с WEB-кабинетами (рабочее место оператора НРД) при обмене документами с «Национальным расчетным депозитарием», а также будет актуально для настройки электронного взаимодействия между системой депозитарного учета клиента и средствами обмена документами с НРД.

«Автоматизация сегодня неотъемлемая составляющая любого бизнес-процесса. Но мы предлагаем не просто автоматизировать отдельную функцию обработки сообщений – мы подключаем роботизированный процесс, который идет по своим шагам, а пользователь, исполняющий роль контролера, следит, чтобы процесс выполнялся. Кроме того, благодаря тому, что нам доступна технология роботизации, стало возможным постоянно расширять функционал решений. Подключение формата СЭД НРД в нашем решении по автоматизации ЭДО – один из шагов в сторону полной роботизации с возможностями настраивать цепочки STP, многопоточную обработку, использовать микросервисы и другие современные технологии. Мы планируем отслеживать и поддерживать дальнейшие форматы сообщений в рамках электронного взаимодействия с участниками финрынков с учетом выбранного нами пути технологического развития решений», – сказал Максим Селезнев, руководитель продукта «Депозитарий» компании «Диасофт».

Таким образом, специалисты «Диасофт» подключили в решении для взаимодействия с НРД цепочки STP-процессов. Такая функциональность позволяет настраивать действия, ранее реализуемые пользователем – теперь их будет выполнять система по специально настроенным алгоритмам. За пользователем остается право вносить необходимые корректировки и продолжить выполнение процесса. «Диасофт» гарантирует значительное ускорение выполнения бизнес-процесса и обработку большого количества операций за короткий промежуток времени.

Внедрение решения от «Диасофт» не меняет бизнес-процессы банка – они остаются прежними, но появляется возможность использования электронных документов в формате СЭД НРД. Немаловажно еще и то, что, в связи с национальной локализацией СЭД НРД, решение «Диасофт» является альтернативой ЭДО на форматах SWIFT и предоставляет сервис по более низким тарифам.

Другие материалы рубрики

Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО

В России впервые за 10 лет утвержден новый порядок цифровизации госорганов

Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру

В России строится транзакционная СХД на «Байкале» — для тех, кто попал под санкции

AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов

ОНЛАЙН-конференция CNews «Цифровой офис будущего» состоится 14 октября

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Как сохранить слух в мегаполисе и не потерять его навсегда

Техноблог

Как сделать резервную копию ПК на Windows

Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра