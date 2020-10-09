«Металлоинвест» и JSA Group реализовали проект по обеспечению дополнительной отказоустойчивости своей цифровой платформы

«Металлоинвест», производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа, один из региональных производителей стали, совместно с компанией JSA Group (входит в многопрофильную ИТ-группу «ИКС Холдинг») реализовала проект, направленный на обеспечение дополнительной отказоустойчивости своих цифровых ресурсов.

В настоящее единое информационное ядро компании, служащее основой для автоматизированных аналитических систем, систем управления производственными процессами и инновационной деятельностью, развернуто на базе центра обработки данных (ЦОД) на Оскольском электрометаллургическом комбинате (входит в компанию «Металлоинвест»). Несмотря на стабильную работу и подтвержденную на практике надежность основного дата-центра, было принято решение обеспечить возможность резервирования на географически удаленную площадку. При этом речь идет не только о защите информации от внешних посягательств, но и стабильной работе ИТ-ресурсов, отвечающих за бизнес-процессы.

«Потеря связности в дата-центре и, как следствие, невозможность восстановления данных с резервного оборудования маловероятны, но полностью исключать такой сценарий нельзя, – отметил технический директор JSA Group Константин Зеленков. – В качестве платформы для облачного резервирования была выбрана Microsoft Azure. Она используется для создания резервных копий данных, критичных для деятельности "Металлоинвеста". Создание площадки стало дополнительным фактором обеспечения надежности и отказоустойчивости ключевого ресурса цифровой трансформации компании».

В настоящее время JSA Group завершает работы по строительству второго локального ЦОДа для задач георезервирования, после чего будет проведена оценка рисков потери работоспособности платформы и принято решение о дальнейшем развитии облачной резервной площадки.

«"Металлоинвест" на протяжении двух последних лет реализует обширную программу цифровой трансформации, в рамках которой ключевая роль отводится ИТ-платформе. Обеспечение гарантии ее бесперебойной работы является одной из ключевых задач для Компании, – отметила директор по цифровой трансформации УК «Металлоинвест», вице-президент «ИКС Холдинга» Юлия Шуткина. – Развертывание резервной площадки в облаке Microsoft Azure заняло около четырех месяцев. Копирование и резервирование данных в облако абсолютно прозрачны. Проведенные тестовые переключения показали отсутствие каких-либо сбоев и стабильное функционирование всех систем "Металлоинвеста"».

«Использование резервной площадки в Azure – позволяет не только обеспечить устойчивость, но и значительно экономить за счет использования минимальных конфигураций в облаке, достаточных для обработки входящей репликации HANA. И хотя сценарий отказа основного ЦОДа маловероятен, при необходимости переключения на резервный ЦОД в Azure мы сможем оперативно расширить облачные ресурсы для обеспечения стабильной работы всех бизнес-процессов, – сказал Александр Липкин, директор департамента по технологическому развитию и поддержке представительства Microsoft в России».