Cloud4Y обеспечилА ArtZilla виртуальными GPU-серверами

Cloud4Y обеспечила ArtZilla виртуальными GPU-серверами по модели IaaS. ArtZilla — новый сервис из «Иннополиса», позволяющий с любого устройства подключиться к мощному виртуальному компьютеру по технологии потокового видео NVIDIA Grid. При подключении нового пользователя система автоматически выделяет под него виртуальные машины, регистрирует и предоставляет доступ по RDP. Сервис предназначен для дизайнеров, монтажеров и других специалистов, которые нуждаются в быстром выполнении «тяжёлых» задач: работе в фотошопе и с 3D-графикой (в т.ч. рендеринг), создании и редактирования видео.

Изначально проект строился на собственных мощностях. Но из-за возникших сложностей в построении собственной инфраструктуры и отсутствии специалистов, хорошо разбирающихся в серверной архитектуре, экономике ресурсных потребностей, решениях виртуализации (VMWare, Citrix), с которыми необходимо было работать, ArtZilla отказались от купленного сервера и нашли партнёра в лице Cloud4Y.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y в рамках своей программы поддержки стартапов неоднократно выделял облачные ресурсы молодым компаниям. Облачный сервер с графическим процессором NVIDIA Tesla, предлагаемый в рамках одной из IaaS-услуг Cloud4Y, предназначен для работы с высоконагруженными приложениями и вычислениями. Это предложение и заинтересовало ArtZilla. После небольшого тестирования и обсуждения деталей сервис перешёл на работу в облачную среду Cloud4Y, арендовав несколько виртуальных GPU-серверов. Это позволило компании быстро перестроиться на новый формат работы и запустить свой проект.

Теперь пользователей ArtZilla нет проблем с быстродействием и производительностью, даже если они работают на слабом или устаревшем оборудовании. Опыт использования практически не отличается от работы с мощным и дорогим компьютером. Облачные технологии позволяют выделять практически неограниченное количество ресурсов каждому пользователю в любой период времени. Такая технология прекрасно укладывается в бизнес-концепцию сервиса, повышая его конкурентоспособность. В дальнейшем ожидается развитие отношений ArtZilla и Cloud4Y.