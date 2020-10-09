Canon Россия обновила серии широкоформатных принтеров ColorWave и PlotWave

Canon Россия представила обновленную серию широкоформатных принтеров ColorWave и PlotWave. Эти серии включают две модели ColorWave (3600, 3800) и пять моделей монохромных принтеров PlotWave (3000, 3500, 5000, 5500 и 7500). Они разработаны для эффективной реализации творческих проектов в любых организациях на всех этапах создания графики — от визуализации идеи и начала ее воплощения до непосредственной печати. Созданные на основе надежных технологий Canon обновленные устройства отличаются высоким уровнем безопасности и еще большей простотой использования. Принтеры ColorWave и PlotWave позволяют выполнять срочные задачи, не беспокоиться о безопасности данных и добиваться идеальной печати с первой попытки в любом офисе и в любой производственной среде.

Принтеры ColorWave и PlotWave с дополнительными возможностями сканирования и послепечатной обработки — это комплексное решение, максимально упрощающее автоматизированное производство широкоформатной продукции. Используя полностью совместимые стопоукладчики и фальцеватели, любой принтер из обновленных серий можно конфигурировать в соответствии с определенными требованиями и с легкостью получать готовые документы. Кроме того, теперь пользователи могут обновлять принтеры без замены оборудования для послепечатной обработки. Вместо этого можно просто модернизировать стопоукладчики и фальцеватели для получения комплексного, компактного и эффективного решения.

Все обновленные модели также совместимы со сканерами Scanner Express, которые устанавливаются в верхней части принтеров PlotWave для экспресс-печати, а также с самостоятельными промышленными сканерами Scanner Professional, интегрируемыми с одним или несколькими принтерами, для создания высококачественной продукции.

Принтеры этих серий представляют собой экологичные, компактные и эргономичные решения, подходящие для использования в любой среде — от крупных офисов до копировальных мастерских и производственных помещений. А бесшумная работа этих устройств позволяет полностью сосредоточиться на текущих задачах.

Любая компания хочет быть уверена в безопасности своих данных. К примеру, подразделения исследований и разработок печатают прототипы, не предназначенные для посторонних глаз, а строительные компании держат в тайне чертежи зданий, чтобы не подвергать опасности свой будущий проект. Наша обновленная линейка соответствует высочайшим стандартам безопасности, поэтому вам не придется беспокоиться о защите ценных данных.

Устройства новой серии оснащены интегрированной системой SMARTshield, обеспечивающей безопасную передачу данных и реквизитов учетных записей пользователей при отправке файлов на принтер. К преимуществам этой системы относятся безопасное хранилище, защита данных от кражи и случайной утечки, ограниченный доступ к конфиденциальным файлам и функция предотвращения взлома, защищающая файлы от несанкционированного доступа. Система SMARTshield гарантирует безопасность данных для печати во время их передачи, хранения и авторизации.

Новый интуитивный интерфейс моделей ColorWave и PlotWave прост в использовании и не требует привлечения обученного оператора.

Встроенное ПО ClearConnect позволяет оптимизировать рабочий процесс как для выполнения простых ежедневных задач, так и для печати сложных наборов документов. Активные предупреждения и точный предварительный просмотр печати позволяют пользователю заранее вносить необходимые исправления и с легкостью отправлять данные на печать из любого места и с любого устройства.

Кроме того, контроллер POWERsync позволяет интегрировать любую модель серий ColorWave и PlotWave в локальную сеть с использованием технологии uniFLOW для безопасной печати и ведения отчетности.

Программа Publisher Select, предназначенная для экономии времени и ускорения процесса создания графики, входит в комплект ПО ClearConnect и позволяет не допускать ошибок при печати благодаря функции предпросмотра, работающей по принципу «печатаю то, что на экране». Эта программа поддерживает работу с двумя устройствами из линейки крупноформатных принтеров Canon, повышая тем самым производительность, и позволяет назначать специализированные шаблоны для самостоятельных задач или для печати отдельных файлов в сложном наборе документов.

Мартейн Франсен (Martijn Fransen), директор по стратегии и маркетингу систем печати технических документов компании Canon Production Printing, сказал: «За плечами компании Canon — долгая история работы на рынке широкоформатной печати. Мы стремимся постоянно разрабатывать инновационные технологии, чтобы поддерживать растущие потребности наших клиентов и предоставить им возможность печатать продукцию высочайшего качества с первой попытки. До сих пор отзывы клиентов о моделях серий ColorWave и PlotWave были только положительными, а наша обновленная линейка содержит устройства с еще большими возможностями интеграции и интуитивного управления. Новое комплексное решение, сочетающее в себе возможности сканирования, печати и последующей обработки, а также еще большую простоту использования и улучшенные функции безопасности, позволяет предоставлять клиентам отличные многофункциональные устройства».