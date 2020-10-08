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Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Western Digital Corp. представила три новых и готовящихся к выпуску продукта для хранения данных из модельного ряда WD_BLACK. Речь идет о первом для компании твердотельном (SSD) накопителе с поддержкой NVMe и технологией PCIe Gen4 нового поколения, плате расширения PCIe Gen3 x8 с возможностью настройки в качестве загрузочного диска и игровой док-станции, оснащенной NVMe SSD-накопителем и подключаемой через интерфейс Thunderbolt 3. Каждая из новинок предлагается с опцией яркой RGB-подсветки.

«Разработчики выпускают все более захватывающие игры, постоянно повышая системные требования, поэтому те пользователи, которые хотят идти в ногу со временем, должны использовать самое лучшее оборудование, – отметил старший вице-президент направления «Решения для пользователей» компании Western Digital Джим Уэлш. – И без инновационных высокопроизводительных решений для хранения данных угнаться за постоянно меняющимся ландшафтом будет крайне трудно. Новинки модельного ряда WD_BLACK создавались специально для того, чтобы геймеры могли находиться на одном уровне с неизменно повышающимися стандартами игр и игровых платформ завтрашнего дня. За счет оптимизации наших продуктов мы не просто даем игрокам больше места для хранения информации, но и в целом выводим впечатления от игрового процесса на новый уровень».

SSD-накопитель с поддержкой NVMe WD_BLACK SN850, разработанный специально под беспрецедентную производительность технологии PCIe Gen4, диск обеспечивает высокую скорость чтения и записи до 7000/5300 Мбайт/с (модель 1 ТБ) и уже сегодня готов к нагрузкам завтрашнего дня. Оборудованный контроллером WD_BLACK G2 и оптимизированный для топового и высокоинтенсивного игрового процесса (но не предназначенный для использования в сетевых системах хранения данных (NAS) и в серверах) NVMe SSD-накопитель WD_BLACK SN850 поможет игрокам получить от своего ПК непревзойденную производительность. Устройство позволяет сократить время загрузки игр и передает файлы быстрее своего предшественника, используя совершенно новую технологию кэширования.

NVMe SSD-накопитель WD_BLACK SN850 также обеспечивает еще меньшую глубину очереди по сравнению с своим предшественником, давая возможность и игрокам, и обычным пользователям оценить более плавную загрузку приложений. А желающие получить максимальное эстетическое удовольствие от эксклюзивного внешнего вида могут выбрать модификацию с радиатором с RGB-подсветкой, который помогает уменьшить количество пропусков тактов (троттлинга) из-за избыточного нагрева устройства. Модель SSD-накопителя WD_BLACK SN850 с поддержкой NVMe без радиатора будет доступна с объемами 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, цены начинаются от $149,99.

Расширительная плата WD_BLACK AN1500 с SSD-накопителем с поддержкой NVMe. Эта plug-and-play плата расширения с возможностью настройки в качестве загрузочного диска подойдет для игроков, которые хотят получить производительность следующего поколения на оборудовании текущего поколения, и на данный момент является одним из самых быстрых решений на рынке устройств, созданных на базе технологии PCIe Gen3 x8. Два встроенных SSD-накопителя на RAID 0 и технология PCIe Gen3 x8 помогут игрокам на своем опыте узнать, что такое скорость чтения до 6500 Мбайт/с и скорость записи до 4100 Мбайт/с (модели на 2 ТБ и 4 ТБ), благодаря которым игровой процесс становится молниеносно быстрым, поэтому пользователи смогут тратить меньше времени на ожидание и проводить больше времени за игрой. Настраиваемая RGB-подсветка (только для Windows) украсит ваше оборудование, а встроенный радиатор поможет бороться с пропуском тактов из-за перегрева и поддержит пиковую производительность. Плата расширения WD_BLACK AN1500 с NVMe SSD-накопителем доступна с объемами 1, 2 и 4 ТБ, цены начинаются от $299,99.

Игровая док-станция WD_BLACK D50 с SSD-накопителем с поддержкой NVMe. Эта компактная высокопроизводительная игровая док-станция с SSD-накопителем и дизайнерским радиатором преобразует оборудованный портом Thunderbolt 3 ноутбук в самостоятельную и иммерсивную игровую станцию. Это решение оптимально подойдет для геймеров, которые хотят модернизировать свой сетап. Подключаемая к ноутбуку через один шнур Thunderbolt 3 док-станция дает супербыстрые скорости благодаря технологии NVMe, больше дисковой емкости под игры и несколько портов для аксессуаров. Игровая док-станция WD_BLACK D50 с NVMe SSD-накопителем дополняется настраиваемой RGB-подсветкой с управлением через утилиту WD_BLACK Dashboard (только для Windows®). Игровая док-станция WD_BLACK D50 с NVMe SSD-накопителем доступна с объемом 1 Тбайт2, цены начинаются от $499,99. В модельный рад также входит модификация игровой док-станции WD_BLACK D50 без SSD-накопителя стоимостью $319,99.

О доступности и ценах в России будет сообщено дополнительно.

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