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Платформа для планирования и мотивации сотрудников Goodt перенесла сервисы в облако Mail.ru Cloud Solutions

Интеграция Инфраструктура Облака

Платформа для планирования и мотивации сотрудников Goodt (группа компаний «Ланит») перенесла свои сервисы в облако Mail.ru Cloud Solutions (MCS). Миграция HR-tech решений на российскую облачную платформу поможет клиентам Goodt использовать передовые технологии для повышения продуктивности с соблюдением законодательства о персональных данных.

В работе Goodt задействовано более 200 серверов, на которых функционируют инструменты для компаний с большим количеством сотрудников. Продукты HR-tech платформы помогают планировать загрузку и график персонала, позволяют внедрить систему корпоративной геймификации для повышения продуктивности и терминалы для биометрической идентификации. Для стабильной работы сервисов, нагрузка на которые постоянно меняется, компании требовалось решение для автоматизации управления контейнерами, которое можно подключить как услугу из облака. Благодаря «переезду» на облачную платформу MCS специалисты Goodt получили инструменты для ускорения разработки и управления нагрузками с помощью Kubernetes-as-a-Service. Кроме того, клиенты, которые используют продукты компании в частной инфраструктуре, за счет микросервисной архитектуры и контейнеров смогут в семь раз быстрее разворачивать и обновлять приложения локально.

В процессе миграции удалось оптимизировать инфраструктуру — вычислительные мощности были объединены в отдельный блок, распределенный между клиентами Goodt. За счет этого компания сэкономит на ресурсах до 45%. Переход на российскую облачную платформу гарантирует сервису соблюдение 152-ФЗ в области персональных данных благодаря тому, что ЦОДы MCS расположены на территории России.

Миграция в облако позволит Goodt со временем прийти к архитектуре, с помощью которой клиенты смогут арендовать один и тот же экземпляр программного приложения, но данные и управление доступом при этом будут изолированы для каждого из них.

«HR-tech предполагает работу с большим объемом персональных данных. Наша облачная платформа поможет Goodt соответствовать всем правовым нормам, а также обеспечить гибкость и масштабируемость инфраструктуры с помощью Kubernetes и других платформенных решений», — сказал Илья Летунов, руководитель облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Mail.ru Group — лидер на российском рынке и предлагает продукты, которые не уступают по качеству мировым игрокам. MCS обеспечил высокую степень сервиса и дал нам возможность безболезненно осуществить перемещение инфраструктуры, гарантировать сохранность данных, а также застраховать компанию и клиентов от колебаний цен», — сказал технический директор Goodt Алексей Колганов.

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