«Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense

«Делойт» в СНГ, «Qlik Россия и СНГ» и QUBData совместно разработали и запустили сервис Risk Monitor 2020 на базе платформы Qlik Sense. Это инструмент, который объединяет информацию из официальных источников, ведущих аналитических центров и собственные данные компании «Делойт» на базе передовых технологий бизнес-анализа. Risk Monitor в режиме реального времени (по мере изменения данных в источниках) обновляет и визуализирует демографические, экономические и производственные показатели, выявляя мировые тренды на фоне эпидемии коронавируса. В рамках данного проекта компания «Делойт» разработала идею и методологию, Qlik предоставила программное обеспечение и техническую поддержку для неограниченного бесплатного доступа к аналитическому решению, а эксперты QUBData отвечали за техническую реализацию, включая архитектуру приложения, интеграцию разнородных источников данных и визуализацию.

Risk Monitor 2020 обеспечивает доступ к свежей информации об экономической ситуации в России и мире, помогая отследить ограничения, меры поддержки и их воздействие на бизнес-среду. Данные мониторинга можно анализировать в разных масштабах — от показателей по всему миру до данных по конкретной стране. Инструменты Risk Monitor 2020 также можно адаптировать к индивидуальным требованиям и бизнес-задачам.

Партнер департамента управления рисками компании «Делойт» в СНГ Сергей Кудряшов сказал: «Первая версия Risk Monitor представляет собой централизованный хаб данных. В одном месте мы постарались собрать набор тематических дэшбордов для мониторинга мировых тенденций и показателей. Общаясь с нашими клиентами сейчас, мы видим возрастающую потребность в подобных инструментах оперативного мониторинга. На данный момент сервис предназначен для широкого круга пользователей.

Мы планируем дальнейшее развитие Risk Monitor путем совершенствования аналитических возможностей интерфейса, добавления источников уникальных данных и применения технологии Deloitte Risk Sensing. Таким образом сервис позволит выявлять текущие признаки возникновения рисков и предугадывать возникающие рисковые события. А сочетание использования открытых источников и внутренних данных компаний позволит кастомизировать инструмент под потребности каждого клиента».

Алексей Артеменко, региональный директор «Qlik Россия и СНГ», отметил: «На фоне пандемии коронавируса как никогда возросла неопределенность бизнес-среды, и поэтому мы с готовностью поддержали проект Deloitte Risk Monitor. Приложение позволяет компаниям анализировать необходимые данные из различных источников в удобном формате, а главное — дает контекст для принятия data driven-решений с учетом возможных рисков и последствий».