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Создавать массовку в проектах Comedy Club Production поможет искусственный интеллект

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Российская продюсерская компания Comedy Club Production автоматизирует процесс обработки документов статистов с применением технологий распознавания документов российской IT-компании Smart Engines. Таким образом будет значительно ускорен процесс регистрации участников шоу, сокращено время ожидания при подготовке съемок.

В съемках развлекательных передач производства Comedy Club Production участвуют не только постоянные артисты, но и многочисленные статисты, участники массовки. Регистрация участников массовки и внесение данных документов – процесс, необходимый для соблюдения финансовых и юридических формальностей, достаточно утомительный, раздражающий статистов и отнимающий много времени у администраторов. Чтобы ускорить ввод данных, облегчить работу собственному персоналу и сделать процесс ожидания съемок для статистов более комфортным, ручной ввод паспортных данных в Comedy Club Production будет заменен технологией распознавания на основе компьютерного зрения от компании-разработчика Smart Engines.

Теперь регистрация вновь прибывшего участника массовки или актера будет занимать всего несколько секунд: администратору достаточно показать паспорт в камеру планшета или ноутбука с установленным приложением, чтобы распознать необходимые поля и внести в систему. Универсальность технического решения не требует от администраторов каких-либо специальных навыков работы с приложением распознавания и извлечения данных. Приложение приспособлено для работы как в стационарных павильонах в условиях недостаточного освещения, так и на выездных площадках, где распознавание документов может проводиться в по-настоящему в полевых условиях.

«Сотрудничество со Smart Engines позволит нам оптимизировать рабочее время и автоматизировать процедуру оформления статистов, необходимую для соблюдения юридических формальностей. Внести вручную данные 10 человек легко, а когда их 200 – разница между 3 минутами и 20 секундами, которые мы тратим на одну анкету, становится существенной. Так мы повысим собственную эффективность и станем первой продюсерской компанией, внедрившей искусственный интеллект в съёмочный процесс», – отметил Сергей Мясоутов, руководитель департамента бизнес-администрирования Comedy Club Production.

«Одно из самых главных преимуществ искусственного интеллекта – автоматизация огромной части рутинных процессов и высвобождение человеческого потенциала сотрудников для решения более сложных задач. Кейс Comedy Club Production – это не только первый опыт применения наших технологий в шоу-бизнесе, но и наглядная демонстрация того, как использование по-настоящему высоких технологий помогает работе не только в промышленности, медицине и финансах, но и в секторе массовых развлечений. Мы рады, что совместными усилиями смогли помочь творческим людям освободить время для творчества, избавив от рутины», – сказал директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.



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