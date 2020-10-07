Продуктам «Инфотекс» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения

«Инфотекс» сообщила, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) на основании приказа №3323 от 29 сентября 2020 г. присвоило статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) программно-аппаратным комплексам (ПАК) ViPNet Coordinator HW 4 и ViPNet Coordinator IG 4.

Шлюз безопасности ViPNet Coordinator HW 4 обеспечивает построение виртуальной сети ViPNet и безопасную передачу данных между ее защищенными сегментами, а также фильтрацию IP-трафика. Он позволяет организовать защищенный доступ как в ЦОДы, так и в корпоративную облачную инфраструктуру, может быть использован для защиты филиалов компаний, небольших удаленных офисов, удаленных рабочих мест, а также терминалов и устройств, в том числе обеспечивая безопасное подключение к корпоративной защищенной сети.

ПАК ViPNet Coordinator IG предназначен для защиты промышленных сетей и каналов связи информационных систем, которые имеют жесткие климатические требования к размещению оборудования. Он защищает от сетевых атак и несанкционированного доступа путем создания защищенных каналов на основе технологии ViPNet и межсетевого экранирования.

Ключевыми требованиями, в соответствии с которыми оборудованию был присвоен статус ТОРП, являются подтверждение прав на конструкторскую документацию и ПО и полный производственный цикл на территории Российской Федерации.

Решением Минпромторга России в утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 единый реестр российской радиоэлектронной продукции были включены следующие модели оборудования.

ПАК ViPNet Coordinator HW 4 в исполнении ViPNet Coordinator HW1000 (аппаратная платформа HW1000 Q7) — реестровая запись ТКО-520/20; ПАК ViPNet Coordinator IG 4 в исполнении ViPNet Coordinator IG10 4 (аппаратная платформа IG10 I1) — реестровая запись ТКО-517/20; ПАК ViPNet Coordinator IG 4 в исполнении ViPNet Coordinator IG10 4 (аппаратная платформа IG10 I2) — реестровая запись ТКО-518/20; ПАК ViPNet Coordinator IG 4 в исполнении ViPNet Coordinator IG100 4 (аппаратная платформа IG100 I1) — реестровая запись ТКО-519/20.

Реестр разработан Минпромторгом России и применяется для регулирования закупок радиоэлектронной продукции согласно перечню, приведенному в постановлении Правительства Российской Федерации № 878 от 10 июля 2019 г. В данный перечень включено оборудование, к которому в том числе относятся средства защиты информации (код 26.20.40.140 согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014).