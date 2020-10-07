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Подтверждена совместимость «ОТВ Аврора» и «Ред ОС»

Интеграция Системное ПО

«Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» в рамках партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу системы хранения данных «ОТВ Аврора» (производства «Открытые технологии виртуализации») с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Ранее была подтверждена совместимость «Ред ОС» и гиперконвергентной инфраструктуры «ОТВ эв3».

«Ред ОС» - российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России

СХД «ОТВ Аврора» - российская транзакционная система хранения данных, созданная на основе собственных разработок без использования СПО. Архитектура СХД обеспечивает согласованное хранение данных, позволяющее минимизировать вероятность потери информации в результате различных аппаратных сбоев.

Система хранения данных «ОТВ Аврора» имеет высокий уровень аппаратной переносимости и может быть развернута на оборудовании построенном практически на любой известной архитектуре: х86 (х64) - Intel/AMD, Е2К («Эльбрус»), POWER, OpenPOWER, ARM, MIPS, RISC. Продукт прошел госрегистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

«Партнерство «Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» приносит не только успешные результаты в плане тестирования продуктов на совместимость, но и позволяет сформировать комплексные импортонезависимые решения, ориентированные на запросы заказчика», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы благодарим компанию «Ред соф»т за сотрудничество и надеемся на последующее взаимодействие», - сказала Татьяна Гаврилова, генеральный директор «Открытые технологии виртуализации».

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