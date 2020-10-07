«Магнит» создал электронную «умную» площадку для поставщиков сырья

«Магнит» запустил платформу по работе с поставщиками сырья для своих 16 пищевых предприятий. Площадка содержит более 100 параметров, необходимых для принятия решения о закупке, самостоятельно сравнивает предложения одновременно по нескольким показателям и выбирает пул лучших. Аналогов платформы на рынке нет, заявляют представители «Магнита».

Команда специалистов «Магнита» по направлению собственных производств разработала промышленное решение SRM (Supply Relationship System) по сбору предложений от поставщиков для собственных предприятий. Единая электронная система позволяет гибко управлять взаимодействием с партнерами, расширить число контрагентов и сократить время на поиск оптимальных вариантов.

Каждый месяц собственные пищевые и агропромышленные производства «Магнита», которые расположены в разных регионах страны, закупают порядка 10-15 тыс. тонн сырья, включающего более 500 наименований. Развитие собственных предприятий, рост объемов производства и расширение ассортимента потребовало унифицированного подхода к закупкам с высоким уровнем сервиса.

На первом этапе автоматизированная платформа доступна для девяти предприятий «Магнита», включая индустриальный парк «Краснодар». Сейчас отрабатываются все технические моменты, поэтому на стартовом этапе к системе подключены только основные партнеры. В дальнейшем платформой смогут пользоваться все желающие, а сама она будет масштабирована на весь комплекс производств.

Платформа разработана на языке программирования Sprint по технологии Scrum и Agile и интегрирована с корпоративными системами. Она учитывает требования к качеству сырья и логистики, включает более 100 бизнес-показателей, которых нет в стандартных версиях SRM-платформ. Решение обладает расширенной логикой отбора сырья для конкретных производств. Так, традиционная схема работы в SRM предполагает закупки каждой позиции в определенном количестве, «умная» система использует принцип закупки наборов компонентов, что необходимо для производства сложного конечного продукта из различных ингредиентов. Кроме того, она сканирует логистические возможности компаний по доставке сырья на предприятия и просчитывает оптимальное решение по цене и срокам дистрибуции в сравнении с собственной доставкой. Особенно это актуально для небольших партий, которые можно объединить в одну доставку с учетом логистики и сроков хранения.

Система SRM может автоматически оповещать поставщиков о сборе информации о потребностях в сырье, проводить обработку предложений и отслеживать самые подходящие. Платформа также позволяет заключать предварительные договоры, составлять управленческую отчетность.

Для партнеров разработан удобный интерфейс, настроены переходы и системная логика, внедрена защита от неправильных действий. На всех этапах доступно техническое сопровождение пользователей, на основе обратной связи которых дорабатываются процессы.

«Работа с поставщиками сырья играет одну из ключевых ролей в предоставлении лучшего предложения для покупателей. Комплекс предприятий «Магнита» достиг такого масштаба и уровня организации процессов, при которых без единой системы автоматизации закупок не обойтись. Запуск платформы позволил расширить базу поставщиков, улучшить скорость и технику взаимодействия с партнерами, все наши улучшения позитивно сказываются на экономике конечного продукта», — сказал директор по собственным производствам розничной сети «Магнит» Вячеслав Краснояров.